Юлия Пахалина: ты можешь тренироваться четыре года, приехать на Олимпиаду и сгореть

Ровно сутки остаются до старта главного спортивного события четырехлетия. 11 тысяч атлетов собрались в Токио для того, чтобы наконец-то побороться за медали Олимпийских игр (0+).

Турнир должен был состоятся еще год назад, но тогда его перенесли из-за коронавируса. Теперь же соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. За это время разыграют 339 комплектов наград в 50 видах. Четыре из них впервые попали в программу. Это карате, скалолазание, серфинг и скейтборд. В составе сборной России в столице Японии выступят 335 человек. Семь из них представляют Пензенскую область. Это велосипедистка Наталья Афремова, прыгун в воду Евгений Кузнецов, гимнаст Денис Аблязин, триатлонистка Анастасия Горбунова, баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Близнюк, которая выступит в составе команды по художественной гимнастке. Чемпионы, уже завершившие свою карьеру, говорят, что эмоции перед Олимпиадой сложно с чем-то сравнить, поэтому есть риск перегореть еще до ее начала.

«Те спортсмены и тренеры, которые знают, в какой момент нужно выложиться, тоже искусство. Ты можешь тренироваться четыре года, приехать на Олимпиаду и эмоционально сгореть. Я себя будоражила, злила специально, чисто физически. Я подходила и начинала бить стену, ящики в раздевалке, начинала злить себя, потому что знала, что если я этого не сделаю, то я не соберусь. Я даже чувствую до сих пор это», - поделился чемпионка Олимпийских игр в Сиднее Юлия Пахалина.

Церемония открытия (0+) Олимпийских игр в Токио начнется 23 июля, в 14:00 по московскому времени. Обладатели первых наград определятся уже 24 числа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.