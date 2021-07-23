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23.07.2021г.
Пензенец Илья Бочкарев выступит в финале чемпионата профмастерства WorldSkills

Пензенец Илья Бочкарев выступит в финале чемпионата профмастерства WorldSkills

Чт, 22.07.21 23:45
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Пензенский студент Илья Бочкарев поборется за победу в финале всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Он выступит в дисциплине «архитектура». Ее проводят всего во второй раз и в 2020 году представитель нашего региона получил награду «За профессионализм». Теперь от студента ждут еще более успешного результата.

Вместе со своим преподавателем Илья Бочкарев постигает тонкости архитектуры. Это направление заинтересовало его еще в детстве. Поэтому над выбором специальности после школы думать долго не пришлось. И в этом случае мечты совпали со способностями. Свои навыки он сможет продемонстрировать во всероссийском финале чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, а там задания простыми не бывают.

«Сама тема нам известна. Это коливинг. Если сказать простым языком - это общежитие, где проживают люди с общими целями, которые на первом этаже встречаются для совместной деятельности», - поделился студент Пензенского колледжа архитектуры и строительства Илья Бочкарев.

В апреле Илья Бочкарев успешно прошел отборочный этап чемпионата WorldSkills. Впереди самое серьезное испытание - всероссийский финал. Там пензенскому студенту предстоит выполнить три задания, включающих в себя ручную графику, создание чертежей, а также макетирование и 3D-визуализацию. Ну а в завершении конкурса его участников ждет защита проектов.

«Специальная архитектура, естественно, начинается с математики, физики, расчетов конструкции, после чего идет вычерчивание этих самых конструкций. Если требуется прямо сейчас, то берется из головы. Если требуется проработать образ, то естественно это с полной подготовкой и всем остальным. После этого вычерчивание конструкций, ручная графика и только после этого переход на компьютерную графику», - пояснил Илья Бочкарев.

«Задания сложнее для того, чтобы именно выявить лучшего, поэтому они усложненные, но все те навыки, которые Илья приобрел за время обучения, - это его будущая профессиональная деятельность. Он уже ими владеет, только нужно показать максимальный результат за короткое время, ну и творчество, креативность», - отметила преподаватель архитектуры и дизайна Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Иванушкина.

У Ильи Бочкарева есть еще месяц на отработку своих профессиональных навыков. Финальный этап чемпионата WorldSkills пройдет с 23 по 29 августа в Уфе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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24.06.2021 13:17
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22.06.2021 17:45
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19.06.2021 08:26
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18.06.2021 07:31
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17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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11.06.2021 08:01
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04.06.2021 17:26
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