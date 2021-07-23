Пензенец Илья Бочкарев выступит в финале чемпионата профмастерства WorldSkills

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
Вместе со своим преподавателем Илья Бочкарев постигает тонкости архитектуры. Это направление заинтересовало его еще в детстве. Поэтому над выбором специальности после школы думать долго не пришлось. И в этом случае мечты совпали со способностями. Свои навыки он сможет продемонстрировать во всероссийском финале чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, а там задания простыми не бывают.
«Сама тема нам известна. Это коливинг. Если сказать простым языком - это общежитие, где проживают люди с общими целями, которые на первом этаже встречаются для совместной деятельности», - поделился студент Пензенского колледжа архитектуры и строительства Илья Бочкарев.
В апреле Илья Бочкарев успешно прошел отборочный этап чемпионата WorldSkills. Впереди самое серьезное испытание - всероссийский финал. Там пензенскому студенту предстоит выполнить три задания, включающих в себя ручную графику, создание чертежей, а также макетирование и 3D-визуализацию. Ну а в завершении конкурса его участников ждет защита проектов.
«Специальная архитектура, естественно, начинается с математики, физики, расчетов конструкции, после чего идет вычерчивание этих самых конструкций. Если требуется прямо сейчас, то берется из головы. Если требуется проработать образ, то естественно это с полной подготовкой и всем остальным. После этого вычерчивание конструкций, ручная графика и только после этого переход на компьютерную графику», - пояснил Илья Бочкарев.
«Задания сложнее для того, чтобы именно выявить лучшего, поэтому они усложненные, но все те навыки, которые Илья приобрел за время обучения, - это его будущая профессиональная деятельность. Он уже ими владеет, только нужно показать максимальный результат за короткое время, ну и творчество, креативность», - отметила преподаватель архитектуры и дизайна Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Иванушкина.
У Ильи Бочкарева есть еще месяц на отработку своих профессиональных навыков. Финальный этап чемпионата WorldSkills пройдет с 23 по 29 августа в Уфе, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.