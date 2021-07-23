Школьникам Пензенского и Малосердобинского районов в автобусах покажут познавательные ролики

Учащимся Пензенского и Малосердобинского районов с начала учебного года в школьных автобусах будут демонстрировать ролики о музеях, выставках, выдающихся личностях, уроженцах нашего региона. На сегодняшний день видеоматериал полностью подготовлен.

«Не в формате, что мы покажем, что есть уже там, а в формате того, чтобы заинтересовать и замотивировать детей узнать об этом самим. Не для того, чтобы они проехались в автобусе, посмотрели и у них отпало полностью желание туда ехать. То есть механика выбрана следующая - замотивировать, показать, что у нас есть и школьник захочет узнать об этом», - отметил директор автономной некоммерческой организации социально-педагогического сопровождения событий жизни детей и молодежи «Пламенный» Михаил Кичатов.

Когда проект «Культурный автобус» охватит все районы области и какова вероятность демонстрации видеороликов в общественном транспорте? Ответы на эти вопросы вы узнаете из программы «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала.