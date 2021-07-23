Школы Пензенской области получили первую партию компьютерного оборудования

В Пензенскую область поступила первая партия компьютерного оборудования в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ. До середины августа новые ноутбуки, а это порядка двух тысяч единиц, получат 70 школ.

В новом учебном году воспитанники пензенской школы №75 смогут пользоваться интернетом и проходить онлайн-тесты по различным дисциплинам не только на уроках информатики. Учебное учреждение стало первым в регионе, куда поступила партия компьютерного оборудования, а именно 28 ноутбуков.

«Последняя такая централизованная поставка была в 2012 году, поэтому мы очень рады и благодарны Минобру, что наша школа получила такой комплект. Радует то, что это не стационарные компьютеры, а именно переносные, поэтому можно ими пользоваться в любом кабинете, в любом корпусе, который у нас в школе есть», - прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №75/62 города Пензы Ольга Костина.

До 15 августа ноутбуки получат еще 70 школ Пензенской области. Кабинеты информатики в них, как правило, перегружены. Новое оборудование позволит сделать образовательную среду более доступной и цифровой.

«Школы определялись еще в прошлом году, когда был объявлен конкурс федеральным министерством просвещения и там была градация. То есть в зависимости от количества учащихся, кабинетов информатики или обычных кабинетов, количества компьютерной техники. То есть там несколько факторов», - поделился заместитель начальника управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

В течение ближайших лет такое оборудование получат еще более 150 учебных учреждений региона. В 2022 году это 40 школ, еще 70 - в 2023. В планах на 2024-ый - обновить компьютерную технику и в ряде организаций средней профессиональной подготовки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.