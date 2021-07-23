Олег Мельниченко выехал в Лунинский район по жалобе жителей на отсутствие воды

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Видео поездки временно исполняющий обязанности губернатора поделился в Instagram. Там же он сообщил, что к нему было много обращений по этому поводу и в соцсетях, и в средствах массовой информации, поэтому он решил лично разобраться в ситуации.
Необходимые средства на эти цели направят уже 22 июля. Добавим, что в этом населенном пункте проживают 200 человек, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.