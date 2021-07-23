Олег Мельниченко выехал в Лунинский район по жалобе жителей на отсутствие воды

Семь миллионов рублей выделят на устранение проблем с водоснабжением в поселке Краснооктябрьском Пензенской области. Такое решение врио руководителя региона Олег Мельниченко принял во время визита в Лунинский район.

Видео поездки временно исполняющий обязанности губернатора поделился в Instagram. Там же он сообщил, что к нему было много обращений по этому поводу и в соцсетях, и в средствах массовой информации, поэтому он решил лично разобраться в ситуации.

Необходимые средства на эти цели направят уже 22 июля. Добавим, что в этом населенном пункте проживают 200 человек, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.