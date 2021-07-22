Число старшеклассников с собственными SIM-картами Tele2 в Пензе за год увеличилось в 1,5 раза

Tele2 проанализировала продажи SIM-карт школьникам старших классов. За год число абонентов компании 14-17 лет, оформивших договор на свое имя, выросло в Пензенской области в 1,5 раза. Самым популярным тарифом у подростков оказался «Мой онлайн+» с большим пакетом минут, 40 Гб интернета, бесплатным трафиком в популярных социальных сетях и мессенджерах.

С мая 2020 года компания дает подросткам в возрасте от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Они могут выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя, для оформления потребуется только паспорт. Сейчас в регионе количество старшеклассников с собственными SIM-картами выросло в 1,5 раза по сравнению с периодом с мая по июль прошлого года.

Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по ряду причин. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Подростки приобретают SIM-карты в салонах связи или заказывают в интернет-магазине с доставкой на дом.

Клиенты в этой возрастной категории ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал «Мой онлайн+», его выбрали 50% старшеклассников. Тариф включает безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры и социальные сети, 600 минут на общение с клиентами других операторов и 40 Гб интернета за 350 рублей в месяц.

При подключении абонентов в возрасте от 14 до 17 лет автоматически подключается услуга, ограничивающая использование финансовых сервисов. Ограничения снимаются при достижении абонентом 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте tele2.ru.