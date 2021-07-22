В Пензенской области почти 115 млн рублей направили на покупку школьных учебников

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В Пензенской области продолжают покупать учебники для школьников. Их уже доставляют в учебные учреждения.
Деньги выделяют из бюджета региона, уточнили в пресс-службе областного минобра. На покупку учебников запланировано почти 115 млн рублей. Всего закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы на новый учебный год.
Контракты заключили с 12 издательствами. В школы региона поступило уже 40% литературы. Полные комплекты учебной литературы все ученики получат до 1 сентября.