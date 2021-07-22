УФАС признало цены на проезд в маршрутках Пензы монопольно высокими

Комиссия пензенского управления антимонопольной службы признала, что ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» злоупотребили доминирующим положением на рынке перевозок и нарушили закон о защите конкуренции.

Так, установлено, что 29 октября прошлого года в управление транспорта и связи Пензы от пяти компаний поступили извещения об изменении с 14 ноября цен на проезд в маршрутках. Ее повысили с 27 рублей до 32.

Комиссия пришла к выводу, что этот тариф находится «за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках». Не подтвердились и затраты, заложенные перевозчиками при расчете платы.

«ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», злоупотребляя своим доминирующим положением, установили монопольно высокую цену на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами малой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории Пензы, чем ущемляют интересы неопределенного круга потребителей», - подчеркнули в УФАС.

Их действия признали нарушением закона о защите конкуренции. Компаниям выдали предписания с требованием его устранить. Срок исполнения – до 1 сентября.

Ранее аналогичное решение было принято по делу о стоимости проекта в автобусах.