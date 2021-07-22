Олег Мельниченко наградил выпускников мединститута за вклад в борьбу с коронавирусом

Мероприятие, посвященное выпуску лечебного факультета Медицинского института, состоялось в Пензенском государственном университете 22 июня.

В 2021 году закончили обучение 323 студента лечебного факультета. Дипломы с отличием получили 29 человек, об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.



«Перед вами открываются новые возможности. Оставайтесь верны той благородной профессии, которую избрали. Вам предстоит реализовать те знания, умения и навыки, которые вы получили от своих преподавателей. У вас есть хороший фундамент для дальнейшего движения вперед. Всегда помните о том, что хорошим врачом можно стать, только когда ты по-настоящему предан своему делу. Для этого придется трудиться, прилагать огромное количество сил. Зато главным результатом вашей деятельности станут жизнь и здоровье пациентов, вам будет благодарно огромное количество людей», — сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Молодым специалистам вручили благодарственные письма и медали профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом». Этой награды удостоены 20 добровольцев, 10 из них – выпускники текущего года.