В регионах России готовятся запустить массовую ревакцинацию

В настоящее время повторно вакцинируют только в некоторых субъектах страны. Например, в Воронежской области к ней приступят после подтверждения Минздравом необходимого количества препаратов.

Сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в Оренбургскую область для повторной вакцинации пока также не определены, отметили в пресс-службе регионального депздрава. Желающих ревакцинируют имеющимися в наличии препаратамию.

В Ивановской области готовятся к массовой ревакцинации. Препаратов в регионе уже достаточно, и кампания стартует в ближайшее время.

«В остатке - свыше 35 тыс. доз «Спутника V». Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в связи с большим спросом и небольшим размером присланных партий быстро закончилась. Ожидаем новые поставки», — рассказали в ведомстве.

В Чувашии и Москве повторная иммунизация уже стартовала 22 июля, в Калужской области ее начало ожидается после 25 июля.

Напомним, в Пензенской области также можно ревакцинироваться имеющимися в наличии препаратами.