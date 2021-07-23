В регионах России готовятся запустить массовую ревакцинацию

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В настоящее время повторно вакцинируют только в некоторых субъектах страны. Например, в Воронежской области к ней приступят после подтверждения Минздравом необходимого количества препаратов.
Сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в Оренбургскую область для повторной вакцинации пока также не определены, отметили в пресс-службе регионального депздрава. Желающих ревакцинируют имеющимися в наличии препаратамию.
В Ивановской области готовятся к массовой ревакцинации. Препаратов в регионе уже достаточно, и кампания стартует в ближайшее время.
«В остатке - свыше 35 тыс. доз «Спутника V». Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в связи с большим спросом и небольшим размером присланных партий быстро закончилась. Ожидаем новые поставки», — рассказали в ведомстве.
В Чувашии и Москве повторная иммунизация уже стартовала 22 июля, в Калужской области ее начало ожидается после 25 июля.
Напомним, в Пензенской области также можно ревакцинироваться имеющимися в наличии препаратами.