Пензенские предприниматели с начала года взяли онлайн-кредитов на 400 млн руб

За шесть месяцев текущего года «Сбербанк» в Пензенской области выдал 460 кредитов для малого бизнеса на сумму более 400 млн рублей по онлайн заявке. Средняя сумма кредита составила 870 тысяч рублей.

Чаще всего онлайн оформляют кредиты представители сфер услуг и розничной торговли.

Для получения кредита индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и вести хозяйственную деятельность не менее трех месяцев. Подать заявку на кредит можно на сайте «Сбербанка» или через приложение «СберБизнес». Для рассмотрения заявки может понадобиться паспорт собственника. Срок принятия решения о выдаче кредита обычно составляет не более трех дней.

Кроме того, клиентам «Сбербанка» стали доступны индивидуальные заранее одобренные предложения по лизингу размером не более 10 млн руб. в рамках продукта «Смарт-Лизинг», воспользоваться которыми также можно онлайн.

«Сбербанк» поддерживает развитие бизнеса в Пензенском регионе. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку кредитных продуктов. Оформить заявку, можно легко и быстро, не выходя из собственного офиса в течение нескольких минут.

Онлайн-кредит для бизнеса на любые цели предприниматели могут использовать для финансирования текущей деятельности – на модернизацию производства или пополнение оборотных средств, на транспорт, недвижимость. Подробности можно уточнить в отделении банка или на сайте sberbank.ru», - пояснила управляющий пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.