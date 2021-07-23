В Кузнецке 21-летнего парня оштрафовали на 15 тыс. рублей за уклонение от армии

Жителю города Кузнецка Пензенской области вынесли приговор за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.

Установлено, что 21-летнего парня уведомили о необходимости явиться в военный комиссариат 21 июня 2021 года для прохождения медицинского освидетельствования. Однако кузнечанин не явился без уважительных причин. Также он проигнорировал вторую повестку на 24 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, парень пояснил, что уклоняется от призыва, так как не хочет проходить службу. Суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, приговор еще не вступил в законную силу.