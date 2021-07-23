Ресурсники предупредили об отключении воды в Пензе. Адреса

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Пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об отключениях водоснабжения в Пензе 23 июля.
Из-за аварии на коммунальных сетях возможны перебои в подаче воды по следующим адресам:
- ул. Беляева, 17, 13, 15;
- ул. Новоселовка;
- ул. Ялтинская с проездами;
- ул. Батумская с проездом;
- ул. П. Морозова;
- ул. Спортивная;
- ул. Ташкентская с проездами;
- ул. Пушкари с проездом;
- ул. Днепропетровская;
- часть ул. Ростовской до ул. Терновской;
- ул. Косарева;
- ул. Николаевская;
- ул. Батайская, 1;
- ул. Черниговская;
- 1-й – 6-й Черниговские проезды;
- ул. 610-й квартал;
- мкр. Свинтрест;
- ул. Бекешская, 43.
Подачу ресурса восстановят по завершению ремонта.