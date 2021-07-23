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23.07.2021г.
В «Доме у школы» в ЖК «Арбековская застава» можно купить квартиру от 1,6 млн руб

В «Доме у школы» в ЖК «Арбековская застава» можно купить квартиру от 1,6 млн руб

Пт, 23.07.21 09:56
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Группа компаний «Территория жизни» реализует проект инвестиционно доступного жилья в Пензе. Квартиры с классическими планировками «Дом у школы» в ЖК «Арбековская застава» подойдут для молодых семей, которым важна развитая инфраструктура для детей в непосредственной близости от дома.

«Сейчас действует предложение на все квартиры в «Доме у школы» - в 11-м строении 6-го микрорайона Арбеково, которые можно приобрести от 1 650 000 рублей как в ипотеку, так и за наличный расчет.

Так же ГК «Территория жизни» совместно с «Промсвязьбанком» вводят «честное субсидирование» сделок (без дополнительной оплаты от клиента), для того чтобы они получили максимально низкий процент в рамках программы - 2,9%* по ипотеке на весь период кредитования. Действуют и дополнительные скидки при приобретении квартиры. Максимальная сумма экономии может составить до 650 000 рублей. Акция действует до 31 августа 2021 года**. Записаться на консультацию можно по телефону, на сайте или в офисе продаж по адресу ул. Генерала Глазунова 7. Работаем без выходных с 9:00 до 21:00», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксан Маркова.

Рядом с домом есть вся необходимая инфраструктура: школа в шаговой доступности, детский сад, центры развития, крупные торговые центры и кафе.

Строение 11 (6-й микрорайон Арбеково) - здание с уникальной архитектурой. Его отличительная особенность - дизайнерские решения в оформлении дома и подъездов. Изящные элементы фасада создают дружественную, спокойную атмосферу.

В ЖК «Арбековская застава» есть прекрасная пешеходная аллея, ведутся работы по благоустройству пешеходного бульвара с зоной для отдыха от городской суеты. В доме - большой выбор удобных классических планировок квартир с прекрасными видами на городские огни. В шаговой доступности - остановка общественного транспорта «Арбековская застава». Удачное расположение жилья позволит за короткое время добраться до любой точки города.

В рамках реализации национального проекта «Жилье. Комфортная городская среда» началось строительство современной транспортной развязки, которая соединит два жилых комплекса от группы компаний «Территория жизни»: «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Квартира в «Доме у школы» в Арбековской заставе - это удобно, комфортно. Наличие предложений у застройщика позволяет в период с 19 июля 2021 по 31 августа 2021 года приобрести квартиры от 1 650 000 рублей при условии оплаты как в ипотеку, так и без использования ипотечных средств.

Посмотреть планировки можно здесь. Подробности можно узнать у менеджеров по телефону 8 (8412) 203-000, оставить заявку на сайте арбековскаязастава.рф или прийти в офис продаж, расположенный по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7, где специалисты проконсультируют по всем вопросам покупки.

Не является публичной офертой: ипотека предоставляется ПAO «Промсвязьбанк». Ставка - 2,9 % на весь срок кредитования. Срок действия акции до 1 августа 2021 года. Первоначальный взнос – 15% Срок кредитования – до 30 лет. Максимальная сумма кредита – до 3 млн. рублей. Страхование жизни и здоровья заемщиков. В акции участвует объект, расположенный по адресу: РФ, Пензенская область, город Пенза, Октябрьский район, 6-й микрорайон Арбеково, строение 11. Застройщик ООО СЗ «Т-строй». Проектная декларация размещена на сайте: https://www.наш.дом.рф Содействие в подборе финансовых услуг.

**Скидка предоставляется любому покупателю квартиры при условии оплаты без использования ипотечных средств и с использованием ипотечных средств от любого банка, не суммируется с программой субсидирования, предоставляемой ПАО «Промсвязьбанк». Срок действия акции с 15 июля по 31 августа 2021 года. В акции участвует объект, расположенный по адресу: РФ, Пензенская область, город Пенза, Октябрьский район, 6-й микрорайон Арбеково, строение 11.

 

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21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
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13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
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24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
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19.06.2021 08:26
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18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
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01.06.2021 15:27
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