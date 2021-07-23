В России планируют вдвое увеличить количество ярмарок

Минпромторг направил в регионы письмо с указанием как минимум вдвое увеличить число ярмарок — до 80 тысяч в год.

Как пояснил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах, сообщают «Известия».

Виктор Евтухов напомнил, что в прошлом году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили гораздо реже. Поэтому в министерстве сочли важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели порядка 40 тыс. ярмарок.

Замминистра добавил, что при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтверждают этот прогноз, сказал Виктор Евтухов.