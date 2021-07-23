В Пензенской области разработали литературный туристический маршрут

Пензенская туристическая фирма разработала маршрут по региону, который объединил ведущие литературные музеи и отдых на турбазе.

В тур «Пензенский край - литературная империя» вошел музей-заповедник «Тарханы», литмузей в Пензе, музеи А.Н. Радищева, А.И. Куприна, В.Г. Белинского и А.Г. Малышкина, уточнили в пресс-службе регионального минкульта.

В музее А.Н. Радищева (Кузнецкий район) располагается фамильный Храм Преображения Господня. Также гости смогут увидеть редкие дореволюционные издания некогда запрещенной книги автора. В музее А.И. Куприна (Наровчат) находятся уникальные вещи, связанные с литератором. Туристам предложат ароматный чай с яблочным вареньем, которое любил Куприн, расскажут истории из жизни семьи писателя и покажут Покровский собор, в котором крестили маленького Сашу. В музее-усадьбе В.Г. Белинского (г. Белинский) можно увидеть места, взрастившие великого критика и ставшие во времена императора Николая I столицей империи.

Путешествие по пензенским достопримечательностям позволит узнать, как связаны с историей области имена Радищева, Куприна, Белинского, Дениса Давыдова, Ивана Лажечникова, Василия Жуковского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Лескова, Ивана Крылова, Гавриила Державина, Владимира Маяковского и других великих деятелей.