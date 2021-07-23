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23.07.2021г.
На создание стелы «Город трудовой доблести» в Пензе выделят 41 млн руб

На создание стелы «Город трудовой доблести» в Пензе выделят 41 млн руб

Пт, 23.07.21 10:40
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На сессии Гордумы, которая состоялась 23 июля, депутаты обсудили вопрос создания стелы «Город трудовой доблести» в Пензе.

На создание стелы и благоустройство выделяют 41 миллион рублей. Памятный знак «Город трудовой доблести» планируют установить в районе улицы Рахманинова, проспекта Победы, проезда Пестеля – это парк 40-летия Победы.

Уточняется, что эту территорию выбрали горожане во время публичного голосования.

«3 миллиона – это проектные работы. Остальное – благоустройство и сама стела (фундамент и несущие конструкции). 20 миллионов рублей – стела, остальное – мощение дорожек, освещение, озеленение», - сообщил мэр Андрей Лузгин, уточнив, что эскиз стелы разрабатывается специальной группой.

Он добавил, что на фундамент стелы уже есть проектно-сметная документация. Еще нужна смета на благоустройство сквера.

«По стеле - в рамках российского военно-исторического общества выбрана группа архитекторов, которая занимается разработкой эскизов. Она нетиповая, для каждого города она индивидуальная. Индивидуальная высота, подсветка, надпись на ней», - пояснил мэр.

Он отметил, что стела будет порядка 12-14 метров. На ее создание деньги выделяет российское военно-историческое общество. Благоустройство и фундамент будут сделаны за счет средств городского бюджета.

Депутаты также подняли вопрос по стеле генерала Глазунова. К ним якобы обращалась ветеранская организация с просьбой ее размещения. Глава города Владимир Мутовкин пояснил, что организация не определилась еще с местом - предлагается несколько территорий.

Один из депутатов предложил заняться дальнейшим благоустройством парка 40-летия Победы.

«Обидно, что нет концепции дальнейшего развития парка. Здесь можно установить всю разбросанную по городу военную технику, в Арбеково нет мест, куда люди могут прийти. Можно установить там урны, туалеты, лавочки», - сказал он.

Напомним, о присвоении президентом городу такого звания стало известно вечером 20 мая. При принятии решения был учтен вклад пензенцев в борьбу с фашизмом в Великой Отечественной войне. За инициативу пензенцы отдали более 60 тысяч голосов в ходе голосования.

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20.07.2021 14:47
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20.07.2021 08:00
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06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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22.06.2021 17:45
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18.06.2021 07:31
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17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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