В Пензенской области выделят почти 52 млн на благоустройство сельских территорий

В пензенском минсельхозе завершился конкурс по обору сельских территорий для благоустройство, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам победителями стали 111 проектов из 114, которые будут реализованы в рамках областной программы. На это из бюджета региона направят 51,9 млн рублей.

В состав комиссии вошли представители Ассоциации пензенских строителей, министерства финансов региона, организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», управления ЖКХ и ГЗН области.