Пензенским студентам планируют построить общежитие на 300 мест

Пензенский государственный технологический университет объявил аукцион по подготовке проектной документации на строительство общежития для студентов.

Начальная цена госзакупки — 7 826 400 рублей. На первом этапе работ поставщик займется инженерно-экологическими и инженерно-гидрометеорологическим изысканиями. На втором — разработкой проектной документации. На третьем — получением заключения Главгосэкспертизы в Саратове. На четвертом — подготовкой рабочей документации.

В техническом задании отмечается, что общая площадь здания будет не более 8 500 квадратных метров, количество мест — 300, а число этажей — не более 17. В подвальном помещении общежития, согласно документации, предусмотрят кладовые грязного белья, имущества студентов, хозяйственного инвентаря, а также помещения временного хранения медицинских отходов, дезинфицирующих, моющих средств и другие сооружения. На первом этаже оборудуют вестибюль, кабинет заведующего, помещение охраны, кладовую чистого белья, серверную, гардероб персонала и младших технических сотрудников, а также медицинские помещения. На 2-15 этажах сделают жилые ячейки на 1-3 комнаты, которые включат помещения, общие кухню-нишу и санузел с душем. Более того, в здании создадут помещения для занятий физкультурой.

Отметим, что предполагаемая стоимость строительства объекта — 450 миллионов рублей в ценах 2021 года, о чем сообщается в задании на проектирование госзакупки.

Заявки на аукцион по подготовке проектной документации на строительство общежития для студентов еще подают.