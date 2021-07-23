В Пензенской области инфосистемы переведут на платформу «ГосТех»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил во всех регионах страны, в том числе и Пензенской области, сформировать стратегию цифровой трансформации к 1 сентября.

Также к маю 2022 года должны быть готовы план-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех», сообщает ТАСС.

«Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации - обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть люди и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Предполагается, что этот шаг позволит создать информационные системы и сервисы на уровне регионов и муниципалиетов, а также позволить избежать расходов на создание дублирующего функционала. Регионы сами смогут выбрать ключевые отрасли, которые нуждаются в модернизации. Программу «минимум» обеспечат за счет федеральных средств.