Мельниченко: 8 пензенских атлетов выступят на Олимпийских играх в Токио

Врио губернатора Олег Мельниченко рассказал в своем Instagram-аккаунте о пензенских спортсменах, которые будут защищать честь России на Олимпийских играх в Токио.

«Сегодня открываются Олимпийские игры в Токио. Они были запланированы на прошлый год, но оргкомитет перенес сроки на 2021 из-за пандемии коронавируса», - напомнил Олег Владимирович.

Так, за наш регион на соревнованиях выступят художественная гимнастка Анастасия Близнюк , спортивный гимнаст Денис Аблязин, велосипедистка ВМХ Наталья Афремова, триатлонистка Анастасия Горбунова и прыгун в воду Евгений Кузнецов. Еще три пензякчи, в этот раз представляющие другие регионы, также поборются за золото Олимпиады: сестры Ольга и Евгения Фролкины в соревнованиях по баскетболу, а Мария Полякова - в прыжках в воду.

«К сожалению, российских болельщиков не будет на трибунах из-за ухудшения эпидобстановки. Постараюсь держать вас в курсе выступления наших атлетов», - добавил врио губернатора.