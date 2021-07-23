Обновлены данные о новых заболевших коронавирусом в Пензенской области

На портале стопкоронавирус.рф 23 июля опубликовали обновленные данные по заболеваемости ковидом.

В Пензенской области за последние сутки положительные тесты получил 231 человек. Всего в регионе зафиксировано 54 346 случаев заражения. Выздоровели 46 046 жителей, скончался 1 441 пациент.

Всего по России число заболевших достигло 6 078 522 человека, прирост за сутки составил 23 811 случаев.

Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Врачи отмечают, что лучшей профилактикой является вакцинация. Список прививочных пунктов в регионе можно посмотреть здесь.



