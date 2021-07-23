print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +24
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+24 оС
16:15
23.07.2021г.
Пензенец вырвал велосипед из рук хозяина, угрожая топором

Пензенец вырвал велосипед из рук хозяина, угрожая топором

Пт, 23.07.21 12:19
Просмотров: 489

Пензенец решил покататься на чужом велосипеде, отвоевав транспорт у хозяина с топором в руках, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

28-летний житель областного центра обратился к полицейским и рассказал, что его ограбили. По словам пострадавшего, он приехал на работу на велосипеде и припарковал его у дома около дома на ул. Калинина и пристегнул его противоугонным тросом. Через несколько часов к ним в заведение зашел нетрезвый посетитель. Сотрудники сделали ему несколько замечаний, но он отказался уходить пока не зарядит свой телефон.

Мужчина все же ушел, а сотрудник заведения вышел с коллегами на улицу. Там он увидел, как двое пытаются погрузить его велосипед в багажник. В одном из них парень узнал бывшего нетрезвого клиента, который не хотел уходить. Хозяин транспорта потребовал вернуть ему имущество, завязался конфликт.

Парень все-таки забрал велосипед и повез его обратно к своей работе, а пьяный мужчина направился за ним, утверждая, что эта вещь принадлежит ему. В итоге он достал из своего рюкзака топор и, угрожая расправой, забрал двухколесный транспорт и уехал на нем в неизвестном направлении.

Полиция достала записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели преступление. По ним установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый пензенец 1993 года рождения.

После задержания мужчина признался в грабеже. Он объяснил, что был слишком пьян и не помним обстоятельств случившегося, но на записях с камер себя узнал. Желание покататься на чужом велосипеде может стоить ему до 10 лет заключения.

 

Читайте также:
В пруду села Константиновка погибла рыба
15:25
Торгашин: «В Пензенской области индекс промышленного производства выше среднего по стране»
15:10
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс