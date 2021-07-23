Пензенец вырвал велосипед из рук хозяина, угрожая топором

Пензенец решил покататься на чужом велосипеде, отвоевав транспорт у хозяина с топором в руках, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

28-летний житель областного центра обратился к полицейским и рассказал, что его ограбили. По словам пострадавшего, он приехал на работу на велосипеде и припарковал его у дома около дома на ул. Калинина и пристегнул его противоугонным тросом. Через несколько часов к ним в заведение зашел нетрезвый посетитель. Сотрудники сделали ему несколько замечаний, но он отказался уходить пока не зарядит свой телефон.

Мужчина все же ушел, а сотрудник заведения вышел с коллегами на улицу. Там он увидел, как двое пытаются погрузить его велосипед в багажник. В одном из них парень узнал бывшего нетрезвого клиента, который не хотел уходить. Хозяин транспорта потребовал вернуть ему имущество, завязался конфликт.

Парень все-таки забрал велосипед и повез его обратно к своей работе, а пьяный мужчина направился за ним, утверждая, что эта вещь принадлежит ему. В итоге он достал из своего рюкзака топор и, угрожая расправой, забрал двухколесный транспорт и уехал на нем в неизвестном направлении.

Полиция достала записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели преступление. По ним установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый пензенец 1993 года рождения.

После задержания мужчина признался в грабеже. Он объяснил, что был слишком пьян и не помним обстоятельств случившегося, но на записях с камер себя узнал. Желание покататься на чужом велосипеде может стоить ему до 10 лет заключения.