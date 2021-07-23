В Дальнем Арбеково планируют открыть еще один пункт вакцинации

Партию в 12 тысяч доз распределят по прививочным пунктам Пензы уже сегодня, в районы ее начнут доставлять с завтрашнего дня. По данным на 23 июля, первый компонент получили 269 608 пензенцев, то есть 42,17% взрослого населения. Полностью привиты 195 415 человек.

В регионе действует 74 пункта вакцинации, в том числе в ряде крупных торговых центров. Также на следующей неделе в микрорайоне Дальнее Арбеково планируют открыть дополнительную точку в торговом центре «Весна» на ул. Ладожской, 162Б. Информация о начале деятельности еще одного пункта вакцинации будет размещена дополнительно.