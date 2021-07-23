В Пензе с рабочим визитом находится глава Минпромторга Денис Мантуров

В Пензе 23 июля с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он вместе с врио губернатора Олегом Мельниченко посещает крупные предприятия.

В графике посещений - АО «Пензтяжпромарматура», ООО «Маяк-Техноцел» и ООО «Маякпринт».

Первой точкой визита стало АО «Пензтяжпромарматура». Министра провели по производственным цехам, рассказали о средней зарплате сотрудников и господдержке предприятия. На нем в настоящее время трудоустроены 879 человек. В 2020-м, в первый год пандемии, завод получил господдержку, а в июне 2021-го подал заявку в региональный Фонд развития промышленности на получение субсидии, с помощью которой планируется приобрести новое оборудование.

Далее Денис Мантуров и Олег Мельниченко посетили ООО «Маяк-Техноцелл», где завершилась реализация инвестпроекта по расширению производства основы декоративной бумаги для выпуска мебели, пластика и ламинированных покрытий полов. За последние несколько лет, несмотря на пандемию, в предприятие вложили около 8 млрд рублей. Глава Минпромторга осмотрел образцы продукции, оценив темпы развития предприятия.

Третьей точкой визита стало ООО «Маякпринт». Министр и врио губернатора осмотрели цеха производства и готовую продукцию. На заводе реализуется инвестпроект по развитию обойного производства. Планируется, что до 2023 года на модернизацию будет направлено порядка 870 млн рублей, что позволит создать 70 дополнительных рабочих мест.

Также гости ознакомятся с выставочной экспозицией промышленных предприятий Пензенской области.

Информагентство «Пенза-Пресс» будет оперативно информировать читателей о ходе визита.