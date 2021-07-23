В пруду на Верхней Засеке нашли тело мужчины

В пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра рассказали о трагичном случае, который произошел на водоеме в областном центре.

Так, вечером 22 июля на пульт дежурного очевидцы сообщили о страшной находке – на пруду в районе Верхней Засеки обнаружили труп мужчины.

На место прибыли спасатели. Водолаз вплавь добрался до тела, привязал его веревкой и подтянул к берегу. Погибшего вытащили из воды и передали полицейским.

Жителей региона просят быть осторожными на воде, не купаться в нетрезвом виде и в необорудованных местах, чтобы не рисковать жизнью.



