В страшном ДТП в Спасском районе погиб человек и трое пострадали

В пресс-службе УГИБДД сообщили об аварии на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, в которой погиб человек и пострадали еще трое.

Трагедия произошла в Спасском районе 22 июля. Skoda Octavia столкнулась с Hyundai Accent. В результате ехавший за рулем первой иномарки мужчина умер на месте от тяжелых травм. Водитель и пассажиры Hyundai, женщина и маленькая девочка, попали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов не лихачить, не нарушать правила, чтобы не повергать жизнь и здоровье участников движения опасности.