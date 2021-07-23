В страшном ДТП в Спасском районе погиб человек и трое пострадали

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В пресс-службе УГИБДД сообщили об аварии на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, в которой погиб человек и пострадали еще трое.
Трагедия произошла в Спасском районе 22 июля. Skoda Octavia столкнулась с Hyundai Accent. В результате ехавший за рулем первой иномарки мужчина умер на месте от тяжелых травм. Водитель и пассажиры Hyundai, женщина и маленькая девочка, попали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов не лихачить, не нарушать правила, чтобы не повергать жизнь и здоровье участников движения опасности.