Число зараженных коронавирусом за сутки в Пензе приближается к 200

Оперштаб опубликовал данные о географии распространения новых случаев коронавируса в Пензенской области на 23 июля.

Так, за сутки врачи получили 231 положительную пробу на вирус, 192 из них – в Пензе. Следом идут Бессоновский район, где заболели 15 человек, и Пензенский район с 14 зараженными.

На Заречный приходится пять новых случаев ковида, на Шемышейский район – три, на Белинский – два.

Чтобы остановить распространение инфекции, пензенцев призывают пройти вакцинацию. Узнать, где сделать прививку, можно здесь.