Российские абитуриенты смогут подавать документы во все вузы онлайн

В сервисе «Поступление в вуз онлайн» до 1 апреля 2022 года появится функция подачи документов на все программы высшего образования.

Такое новшество поручил сделать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает телеканал «360». Этим займутся Минобрнауки и Минцифры.

Отмечается, что в сервисе должна появиться функция приема как на бюджетные, так и на платные места. Помимо этого, на сайте Минобрнауки до 2 августа появится список фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, смогут получить господдержку.

До 1 октября Михаил Мишустин также поручил проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах. Этот вопрос премьер обсуждал в Томске на встрече с молодыми предпринимателями.