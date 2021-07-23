В Пензенской области овощи, хлеб и молоко самые дешевые в ПФО

В Пензенской области были отмечены минимальные цены на ряд продуктов среди регионов Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Так, в регионе зафиксировали минимальную стоимость на неразделанную мороженую рыбу (158,62 рублей на килограмм), на стерилизованное молоко жирностью 2,5%-3,2% (64,93 рубля за литр). Также в Пензенской области оказались самые дешевые сахар-песок (46,09 рублей за килограмм), хлеб и булочные изделия (46,66 рублей за килограмм). Кроме того, отмечена самая низкая в ПФО цена на лук (26,21 рублей за килограмм) и картофель (39,94 рублей за килограмм).

Относительно недорого в регионе можно купить яйца – 51,87 рублей за десяток, соль – 9,83 рублей за килограмм. Это второй показатель в ПФО.

На третьем месте – цены на подсолнечное масло, творог и капусту, на четвертом – мясо курицы, сливочное масло , сыр и гречка.