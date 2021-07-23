Пензенская область — в тройке регионов ПФО по показателям промышленного производства

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За январь-июнь текущего года индекс промышленного производства составил 117,7% к аналогичному периоду прошлого года. В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений также отмечается положительная динамика.
В обрабатывающих производствах, сообщили в Пензастате, наиболее высокие темпы роста наблюдались в производстве резиновых и пластмассовых изделий, кожи и изделий из нее, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических веществ и продуктов, компьютеров, а также электронных и оптических изделий.
В пресс-службе ведомства уточнили, что за полгода 2021 года среди регионов ПФО Пензенская область заняла третье место, уступая Саратовской (122,9%) и Ульяновской (119,7%) областям.