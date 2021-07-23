Пензенская область — в тройке регионов ПФО по показателям промышленного производства

Пензенская область сохраняет высокие показатели работы промышленности. По итогам шести месяцев 2021 года среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) наш регион занял третье место.

За январь-июнь текущего года индекс промышленного производства составил 117,7% к аналогичному периоду прошлого года. В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений также отмечается положительная динамика.

В обрабатывающих производствах, сообщили в Пензастате, наиболее высокие темпы роста наблюдались в производстве резиновых и пластмассовых изделий, кожи и изделий из нее, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических веществ и продуктов, компьютеров, а также электронных и оптических изделий.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за полгода 2021 года среди регионов ПФО Пензенская область заняла третье место, уступая Саратовской (122,9%) и Ульяновской (119,7%) областям.