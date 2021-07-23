Врач предупредила россиян об опасности укусов насекомых

Аллерголог-иммунолог Анна Максимова рассказала, что укусы комаров и слепней могут довести до тяжелых последствий и больницы, если в организм попадет инфекция.

«Если расчесать укус, то может быть присоединение инфекции с непредсказуемым течением. Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу», — цитирует слова врача телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik.

По словам Анны Максимовой, с походом в больницу нельзя медлить в случае приступов удушья или болей за грудиной. Чтобы не расчесывать место укуса, врач рекомендовала использовать охлаждающую повязку. Если под рукой есть аптечка, то снять зуд помогут гели и кремы с антигистаминным эффектом.