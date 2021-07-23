Торгашин: «В Пензенской области индекс промышленного производства выше среднего по стране»

«Индекс промышленного производства – 117,7%, по России по итогам пяти месяцев было 103,2%, то есть мы развиваемся чуть быстрее, чем в целом по РФ. По пятимесячному показателю у нас было первое место в округе, и мы думаем, что дальше сохранимся в тройке лидеров. Соответственно, растут показатели абсолютные, налоговые отчисления, которые идут от промышленных предприятий. Это положительно сказывается и на формировании регионального бюджета. Мы рассчитываем на увеличение объемов производства», - сообщил он.

По данным Пензастата, если рассматривать индекс промышленного производства, то положительная динамика отмечается на обрабатывающих производствах – 117,4%, в энергетическом секторе экономики – 112,5%, добыче полезных ископаемых – 105,4%.

Среди обрабатывающих предприятий наиболее высокие темпы роста наблюдались в производстве резиновых и пластмассовых изделий, где произошел рост в три раза, кожи - на 60,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 54,6%, химических веществ и химических продуктов - на 52%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 42,9%.