В пруду села Константиновка погибла рыба

На пруду в селе Константиновка Пензенского района зафиксировали массовую гибель рыбы. Фото и видео автор прикрепил к посту в группе соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он приехал к водоему, чтобы отдохнуть, но увидел множество мертвых обитателей пруда, которых прибило к берегу волной. Пензенец отметил, что эту неприятную картину он застал около полудня 23 июля.

В комментариях предположили, что причиной гибели рыбы могла стать жаркая погода или браконьеры.

«Электроудочка» делает дела», «ну, явно электроудочка», «жара сыграла злую шутку», - высказались подписчики.

«Рыбалка» при помощи такого приспособления убивает током всех обитателей водоема, так что нарушителям остается просто собрать улов с поверхности. Однако не вся убитая рыба вплывает сразу, часть вымывает на берег позже. Пара поездок к пруду с «электроудочкой» может лишить его флоры и фауны навсегда.

Чтобы разобраться в причине массовой рыбы, информагентство отправило официальный запрос в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.