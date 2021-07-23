В Пензенской области в субботу будет до +25

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 24 июля. В субботу ожидается переменная облачность.

Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, днем - 20-25 градусов выше нуля.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки пензенцев просят не посещать места массового скопления людей, а также не забывать про маски и антисептики.



