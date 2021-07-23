Занятых в торговле пензенцев поздравили с профессиональным праздником

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23 июля в пензенском Центре культуры и досуга прошло мероприятие, приуроченное ко Дню работников торговли.
Пензенцев поздравил глава города Владимир Мутовкин, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк и другие гости.
Руководителей, работников и ветеранов отрасли наградили благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства промышленности и торговли России, Законодательного Собрания Пензенской области, главы города и главы администрации Пензы за многолетний добросовестный труд и профессионализм.
Как отметили в пресс-службе мэрии, в Пензе работают более 10 тысяч предприятий, 30% из которых занимаются оптовой и розничной торговлей. Отрасль лидирует по количеству созданных рабочих мест.