Попова раскрыла информацию по заболеваемости Covid-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в 57 регионах России, снижение отмечается в 10 субъектах, а 18 вышли на плато.

За прошедшие пять суток в стране происходит снижение числа заболевших Covid-19. Это происходит благодаря ситуации, которая сложилась в Москве и Московской области. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Анны Поповой, ведомство продолжает контролировать ситуацию, связанную с коронавирусом в субъектах страны. Отметила, что на сегодняшний день 35 регионов ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для отдельных категорий граждан.

«В тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще четыре изданы сегодня», — заявила Попова.

Напомним, в Пензенской области за последние сутки коронавирусом заболел 231 человек. Всего в регионе зафиксировано 54 346 случаев заражения. Выздоровели 46 046 жителей, скончался 1 441 пациент.

Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Врачи отмечают, что лучшей профилактикой является вакцинация.