Пензенцев предупреждают об отключениях электричества в некоторых районах

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают жителей региона о временных отключениях электричества в ряде населенных пунктов.

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25 июля с 08:00 до 17:00

Каменский район:

с. Кевда Вершина (ул. Селезневка, Даманская, Бочкаревка, Сибирь).

26 июля с 9:00 до 17:00

Каменский район:

с. Кевда Вершина (ул. Комсомольская, Бочкаревка, Селезневка, Москва, Голышовка, Молодежная, Котышовка);

г. Каменка (ул. Луговая, Железнодорожная, Привокзальная).

Нижнеломовский район:

с. Гороховщино (ул. Гороховщина, Кремневка).

Вадинский район:

с. Ртищево (ул. Плант, Советская, Заречная);

с. Польная Крутовка (ул. Плант);

д. Литево (ул. Садовая).

27 июля с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

с. Орловка (ул. Молодежная, Садовая).

Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

9 августа с 8:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Шереметьево (ул. Байкова, Запрудная, Гагарина, Мира, Центральная);

с. Орловка (ул. Садовая);

с. Сосновка (ул. Центральная).

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная);

с. Вертуновка (ул. Заречка).

Белинский район:

с. Пушанино (ул. Зеленая);

с. Калдусы (ул. Бугровка, Овражная, Центральная, Школьная, Низовка, Молодежная, Луговая, Садовая);

с. Шарово (ул. Заводская, Старосельская, Целинная, Центральная, Школьная, Молодежная).

Городищенский район:

с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).

с. Мордовский Ишим (ул. Дачная, Комсомольская, Советская, Хуторская, Школьная);

с. Турдаки (ул. Молодежная, Первомайская).

Земетчинский район:

с. Салтыково (ул. Лесная);

с. Лебедянка (ул. Луговая, Полевая).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Урицкого, Герцена, Некрасова);

с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);

с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);

с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).

Камешкирский район:

с. Красное Поле (ул. Полевая).

Колышлейский район:

с.Дертево (ул.Речная);

с.Потловка (ул.Набережная, Светлая, Молодежная, Светлая, Транспортная, Центральная, Школьная);

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады);

с.Лачиновка (ул. Луговая).

Кузнецкий район:

с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);

с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);

с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);

с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);

п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);

с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);

с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);

Лопатинский район:

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная);

с. Лопатино (ул. Дачная, Лесная, Малиновая, Песчаная, Сосновая).

Лунинский район:

с. Гольцовка (ул. Луговая);

с. Ломовка (ул. Матросова).

Малосердобинский район:

с. Ключи (ул. Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).

Мокшанский район:

с. Чернозерье (ул. Потапова, Комсомольская).

Наровчатский район:

с. М. Тезиково (ул. Комсомольская, Мельситовская, Шипиловка);

с. Р.Тезиково (ул. Дорожная, Заречная, Октябрьская, Дружинина, Подлужная);

с. Виляйки (ул. Закамора, Ленина, Луговая, Молодежная, Новая, Новые дома, Околонок, пер. Советский, Первомайская, Садовая, Советская);

д. Рузвель (ул. Майская, Садовая);

с. Потодеево (ул. Ленина, Лесная, Молодежная, Советская).

Неверкинский район:

с. Алеево (ул. Школьная).

Нижнеломовский район:

с. Александровка (ул. Александровка, пер. Школьный);

г. Нижний Ломов (ул. Садовая, Кирова, Калинина);

с. К-Никольское (ул. Фабричный поселок).

Никольский район:

с. Серман (ул. Ленинская);

с. Маис (ул. Молодежная, Нуждина, Центральная);

с. Соколовка (ул. Верх 1, Верх 2, Манякин конец, Низ, Новая);

г. Никольск (ул. Пугачевская).

Пачелмский район:

с. Татаро-Никольское (ул. Совхозная, Шоссейная, Школьная, Луговая, Шоссейная);

с. Алексеевка (ул. Центральная, Красная).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер.Лесной);

с.Октябрьское (ул.Садовая);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Константиновка (ул. Зеленая, Новая, Придорожная, Рабочая, Советская).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Куйбышева; М.Горького; Шишковка; Красноармейская; Ильинская; пер.Аптекарский; пер. Ленинский).

Сосновоборский район:

П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная);

с. Индерка (ул. Сосновая).

Спасский район:

с. Дубровки (ул. Набережная, Пролетарская).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);

с.Хмырово (ул. Овражная);

с.Бугры (ул. Полевая);

с.Плетневка (ул.Плетневка);

с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);

с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);

д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).

Шемышейский район:

с.Усть-Уза;

с.Усть-Мурза.

10 августа с 8:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Шереметьево (ул. Байкова, Запрудная, Гагарина, Мира, Центральная)

с. Сосновка (ул. Центральная)

с. Митрофаново (ул. Центральная, Боронина, Вяхирева, Луговая, Молодежная);

с. Соломинка (ул. Задорожная, Зеленая, Садовая, Центральная);

с. Соседка (ул. Железнодорожная, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Свеклопункт, Станционная).

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная);

с. Вертуновка (ул. Заречка).

Белинский район:

с. В. Поляны (ул. Центральная, Молодежная, Плодопитомник, Речная, Садовая);

с. Калдусы (ул. Центральная);

с. Поим (ул. Московская, Молодежная, Секина, Интернациональная, Нагорная).

Бессоновский район:

с. Пыркино;

с. Проказна (ул. Лунная, Центральная, Молодежная, Советская, Зеленая, Рабочая, Малиновка Ул. Антонова, Курановка, Калинина, Садовая, Куликовка, Нагорная, Совхозная, Чернов Порядок, Липочный Порядок, Школьная, Станционная, Поповка, Большой Порядок, Низов).

Городищенский район:

с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта);

с. Малый Ишм (ул. Ленина, Родниковая, Сараева);

с. Верхняя Елюзань (ул. Школьная);

с. Трескино (ул. Горького).

Земетчинский район:

с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);

с. Ольховка (ул. Майская);

с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);

с. Новая Стефия (ул. Луговая).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Советская, Заречная);

с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);

с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);

с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).

Камешкирский район:

с. Порзово (ул. Солнечная, Кирова, Центральная, Заречная, Мира, Молодежная, Нагорная, пер. Солнечный, Садовый, Лесной, Мирный, Рабочий, Тихий);

с. Бегуч (ул. Зеленая, Мира, Нагорная, Садовая, Центральная, пер. Овражный);

с. Мокрый Дол (ул. Лесная, Полевая, Солнечная);

с. Старый Чирчим (ул. Центральная);

с. Старое Шаткино (ул. Колхозная, Радищева, Заповедная, Мира, пер. Песчаный, пер. Кададинский);

Кузнецкий район:

с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);

с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);

с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);

с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);

п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);

с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);

с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);

с. Ульяновка (ул. Геологов, Левая, Лесная, Тихая).

Колышлейский район:

с.Потловка (ул. Набережная, Светлая);

с.Плещеевка (ул.Первомайская);

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады);

с.Чубаровка (ул. Глазунова, Демина, Дачная, Лачиновская, Садовая, Мира, Центральная).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Советская, Ленина);

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Лунинский район:

с. Родники (ул. Заводская);

с. Большой Вьяс (ул. Ленина).

Малосердобинский район:

с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);

с. Новое Демкино (ул. Молодежная, Базарная, Славы).

Мокшанский район:

с. Рамзай (ул. Московская, Нагорная, Вишневая).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Северная, Куйбышева, Гришаева, Заречная).

Неверкинский район:

с. Илим Гора (ул. Центральная, Молодежная);

Нижнеломовский район:

с. Овчарное (ул. Кремщина, Луговая, Щемиловка);

с. В-Ломов (ул. Пролетарская, Д.Бедного, Луговая, Б.Кавказ, М. Кавказ, Молодежная, Набережная, Пушкина, Кирова, Колхозная, Советская, Октябрьская, Ленина, Техниловка, Московская, М. Горького, Садовая, Трудовая, Правобережная, Пушкари, Дзержинского, Радищева, Белинского, Пушкина, Новая, Жукова, 3-я линия, 4-я линия.);

д. Ст-Мурава (ул. Ст-Мурава).

Никольский район:

с. Серман (ул. Русская);

с. Прудное (ул. Зеленая, Лесная, Солнечная);

г. Никольск (ул. Хвойная, Дачная, пер. Дачный);

р. п. Сура (ул. Советская, Мичурина).

Пачелмский район:

с. Русско-Никольское (ул. Курган, Горка, Пеньковка, Кадыковка);

с. Алексеевка (ул. Центральная, Красная).

Пензенский район:

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, Садовая, пер. Лесной);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);

с. Богословка (ул. Автомобилистов, Березовая, Буденного, Кирова, Королева, Ленина, Луговая, Молодежная, Озерная, Полевая, Садовая, Советская, Спортивная, Суворова, Терешковой, Чкалова).

Сердобский район:

с. Индерка (ул. Сосновая);

г.Сердобск (ул. Островского; Сорокина; Ильинская; Федулова; Залетова; Новая; Восточная).

Сосновоборский район:

П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная).

Спасский район:

с. Дубровки (ул. Советская).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);

с.Хмырово (ул. Овражная);

с.Бугры (ул. Полевая);

с.Плетневка (ул.Плетневка);

с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);

с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);

д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка (ул. Горького).

11 августа с 8:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Шереметьево (ул. Школьная);

с. Сосновка (ул. Центральная, Буденного);

с. Митрофаново (ул. Вяхирева, Дунай).

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная);

с. Вертуновка (ул. Заречка).

Белинский район:

с. Алексеевка (ул. Огородная);

с. Кевда Вершина (ул. Сибирь);

с. Поим (ул. Кустарная, Лермонтовская, Московская, Молодежная, Садовая, Секина, Старосадовая).

Бессоновский район:

с. Бессоновка;

с.Ухтинка;

г. Пенза (ул. Садовая, Центральная, Комсомольская, пер.Больничный, Социалистическая, Колхозная, Трудовая, Светлая, Новая, Луговая, Дорожная, Южная, Сиреневая, Юбилейная, Овражная, Рябиновая, Зеленая, Ухтинка, Строительная Южная, Пугачева, Аустрина, проезд Аустрина).

Городищенский район:

с. Иванисовка (ул. Коммунальная, Коммунистическая, Молодежная, Набережная, Центральная);

с. Турдаки (ул. Молодежная, Полевая);

с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).

Земетчинский район:

с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);

с. Ольховка (ул. Майская);

с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);

с. Новая Стефия (ул. Луговая).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Коммунальная 3-43, 2-24; Кооперативная 25);

с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);

с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);

с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Крыловка (ул. Майская, Молодежная, Гусевка);

с. Междуречье (ул. Горки, Королевка, Протасовка, Старая Деревня, Выглядовка, Цыганский поселок, Молодежная, Рендаревский поселок, Стройка);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).

Камешкирский район:

с. Старый Чирчим (ул. Левина);

с. Новое Шаткино (ул. Нефтянников, Лесная, Школьная);

с. Старое Шаткино (ул. Радищева).

Кузнецкий район:

с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);

с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);

р.п. Евлашево: (ул. Больничная, Заводская, Заречная, Комсомольская, Кузнецкая, Ленина, М. Гвардия, Молодежная, Октябрьская, Пензенская, пер. Овражный, пер. Раздольный, пер. Центральный, Полевая, Рабочая, Речная, Советская, Совхозная, Строительная, Центральная, Лесная);

с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);

с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер.Ленинский);

п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);

с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);

с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);

с. Ульяновка (ул. Геологов, Левая, Лесная, Тихая);

п. Евлашево (ул. Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Больничная, Кузнецкая, Пензенская, Строительная, Рабочая, пер. Центральный, Раздольный).

Колышлейский район:

с.Дертево (ул.Речная);

с.Плещеевка (ул.Первомайская, Садовая, Центральная, Школьная);

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).

Лопатинский район:

с. Козловка (ул. Заречная, Советская);

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Лунинский район:

с. Кутля (ул. Титова, Садовая, Дзержинского, Чехова);

с. Б. Вьяс (ул. Кирова).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М.Горького, Гладкова, Ленинская);

с.Ключи (ул.Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).

Мокшанский район:

Р.П. Мокшан (ул. Транспортная, Свердлова, Пролетарская, Заподная . ; ул. Зеленая,Чкалова,Энгельса, 8-е Марта).

Наровчатский район:

с. Суркино (ул. Пролетарская, Черябкина).

Неверкинский район:

с. Илим Гора (ул. Центральная);

Нижнеломовский район:

с. К-Никольск (ул. Комаревка);

с. С-Нявка (ул. Занявка);

с. Н-Шуструй (ул. Молодежная, Новая, Центральная, Школьная).

Никольский район:

с. Ахматовка (ул. Верхняя, Прудная, Сельская, Молодежная);

с. Прудное (ул. Зеленая, Луговая, Молодежная, Новая);

р. п. Сура (ул. Красная, Пятилетка, Октябрьская).

Пачелмский район:

с. Русско-Никольское (ул. Курган, Горка, Пеньковка, Кадыковка);

р.п. Пачелма (ул. Славы, 50лет Победы, Маршала Жукова).

Пензенский район:

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Засечное (ул. Тихая).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. М.Горького; Кирпичная; Белинского; Советская; Володарского; Шевченко; Лермонтова; Гагарина; Пушкина; Гагарина; Пензенская; Саратовская; Яблочкова; пер.Кирпичный).

Сосновоборский район:

с. Индерка (ул. Сосновая);

П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);

с.Хмырово (ул. Овражная);

с.Бугры (ул. Полевая);

с.Плетневка (ул.Плетневка);

с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);

с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);

д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка (ул. Магистральная, Юбилейная).

12 августа с 8:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Шереметьево (ул. Мира, Центральная);

с. Знаменка (ул. Советская, 2-ая Новая, Совхозная, Школьная).

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная);

с. Вертуновка (ул. Заречка).

Белинский район:

с. Камынино (ул. Головиновская);

с. Кевда Вершина (ул. Даманская, Бочкаревка, Селезневка, Москва, Комсомольская);

с. Поим (ул. Лесная).

Бессоновский район:

с. Бессоновка (ул. Коммунистическая, Кудряшова).

Городищенский район:

с. Русский Ишим (ул. Молодежная);

с. Верхняя Елюзань (ул. Молодежная, Нагорная, Октябрьская, Советская, Солнечная, Школьная);

с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная).

Земетчинский район:

с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);

с. Ольховка (ул. Майская);

с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);

с. Новая Стефия (ул. Луговая).

Каменский район:

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Николаевка (ул. Никольская);

с. Клейменовка (ул. Дорожная, Молодежная, Школьная, Приовражная, Степная, Первый проезд, Второй проезд, Третий проезд);

Камешкирский район:

с. Камышенка (ул. Колхозная, ул. Рабочая, Овражная, Молодежная, Колхозная, ул. Верхняя, Сухая, пер. Поповский).

Колышлейский район:

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).

Кузнецкий район:

с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);

с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);

п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Заречная, Комсомольская, ул. Ленина, Больничная, Рабочая, Центральная, Пензенская, Стоительная, пер. Раздольный, пер. Центральный);

с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);

с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);

с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);

с. Анненково (ул. Подгорная, Чекалиной, Заречная, Больничная, Советская, Победы);

Лопатинский район:

п. Владимирский (ул. Приозерная, Рабочая, Советская, Школьная);

с. Большая Богреевка (ул. Родниковая);

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Лунинский район:

с. Манторово (ул. Зерноток);

с. Большой Вьяс (ул. Калинина).

Малосердобинский район:

с.Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П.Коммуны, М.Горького, Гладкова, Ленинская).

Мокшанский район:

р.п. Мокшан (ул. Дружбы).

Наровчатский район:

с. Р. Тезиково (ул. Дорожная, Заречная, Октябрьская).

Неверкинский район:

с. Исикеево (ул. Центральная, Зеленая, Почтовая, Рабочая);

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Тархова, Оранжевая, Шоссейная, Пролетарская);

с. В-Ломов (ул. Пролетарская, Д.Бедного, Луговая, Б.Кавказ, М. Кавказ, Молодежная, Набережная, Пушкина, Кирова, Колхозная, Советская, Октябрьская, Ленина, Техниловка, Московская, М. Горького, Садовая, Трудовая, Правобережная, Пушкари, Дзержинского, Радищева, Белинского, Пушкина, Новая, Жукова, 3-я линия, 4-я линия.);

с. Козлятское (ул. Низовка, Набережная, Ленина, Гусевка);

с. Гаи (ул. Лесная);

с. Б-Мичкас (ул. Низовая, Низовка, Верхняя, Средняя, Околодок, Заводская, Коммуна, Садовая);

с. М-Выселки (ул. Горочка, Крючовка, Новая, Зеленая, Центральная, Апраксино);

с. З-Выселки (ул. Новенькая Богатенькая, Молодежная, Бутырка);

с. Н-Михайловка (ул. Глебова);

с. Пошутовка (ул. Зеленая, Кириловка);

с. Сухопечаевка (ул. Кулишка, Сторонская, Куравская).

Никольский район:

с. Прудное (ул. Янтарная);

р. п. Сура (ул. Колхозная, Куйбышева, Нагорная, Пролетарская, пер. Школьный);

г. Никольск (ул. Больничная, К.Анохина, Крутилина, Ленина, Протасова, Черняховского, Пионерская, пер. Почтовый).

Пачелмский район:

с. Черкасское (ул. Новая);

с. Решетино (ул. Центральная);

с. Порошино (ул. Грачевка).

Пензенский район:

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);

с. Лисовка (ул. Дачная).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Заречная; Счастливая; Пески-2. Колхозная; Макаровка; Орловка; Кочкари; Пески; пер. Счастливый; пр. Ново-Большой; пр. Колхозный.).

Сосновоборский район:

с. Индерка (ул. Сосновая);

П.г.т. Сосновоборск: (ул. Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Крупская, Ленина, Лесная, Мира, Набережная, Овражная, Октябрьская).

Спасский район:

г. Спасск (ул. Кочеткова, Нагорная);

с. Рузаново (ул. Совхозная).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);

с.Хмырово (ул. Овражная);

с.Бугры (ул. Полевая);

с.Плетневка (ул.Плетневка);

с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);

с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);

д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка (ул. Набережная).

13 августа с 8:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Шереметьево (ул. Мира, Центральная);

с. Знаменка (ул. Советская, Совхозная).

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная);

с. Вертуновка (ул. Заречка, Новки);

п. Беково (ул. Березовая).

Белинский район:

с. Шипиловка (ул. Воробьевка);

с. Кевда Вершина (ул. Бочкаревка, Катышовка, Молодежная, Бражникова, Голышовка);

с. Шарово (ул. Новая).

Городищенский район:

с. Русский Ишим (ул. Полевая);

с. Нижняя Елюзань (ул. Гагарина, Дружбы, Мира, Озерная, пер. Подгорный);

с. Верхняя Елюзань (ул. Первомайская, Южная);

с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная).

Земетчинский район:

с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);

с. Ольховка (ул. Майская);

с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);

с. Новая Стефия (ул. Луговая).

Иссинский район:

с. Плетневка.

Каменский район:

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, ул, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Майская, Молодежная, Гусевка);

с. Междуречье (ул. Горки, Королевка, Протасовка, Старая Деревня, Выглядовка, Цыганский поселок, Молодежная, Рендаревский поселок, Стройка).

Камешкирский район:

с. Дубровки (ул. Овражная, Суляйка);

с. Новое Шаткино (ул. Гагарина);

с. Старое Шаткино (ул. Заречная).

Колышлейский район:

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).

Кузнецкий район:

с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);

с. Евлашево (ул. Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Больничная, Рабочая, Кузнецкая, Пензенская, Строительная, Дружбы, Лесная, пер. Раздольный, пер. Центральный);

с. Анненково (ул. Подгорная, Чекалиной, Заречная, Больничная, Победы, Советская);

с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);

с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);

с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);

с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);

Лопатинский район:

с. Буденовка (ул. Мирная, Молодежная, Шветская);

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Лунинский район:

с. Манторово (ул. Фурманова);

с. Большой Вьяс (ул. Октябрьская).

Малосердобинский район:

с.Ключи (ул. Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).

Мокшанский район:

с. Богородское (ул. Советская, Центральная, Набережная).

Наровчатский район:

с. М. Тезиково (ул. Комсомольская, Мельситовская, Шипиловка);

с. Акимовщино (ул. Жулябина, Луговая, Родниковая).

Неверкинский район:

с. Сосновый Овраг (ул. Полевая, пер. Октябрьский).

Никольский район:

с. Прудное (ул. Набережная, Новая, Полевая);

р. п. Сура (ул. Колхозная, Полевая, Молодежная);

г. Никольск (ул. Белинского, Володарского, Л-Толстого, Набережная, Зеленая, Советская).

Пачелмский район:

с. Черкасское (ул. Новая);

с. Решетино (ул. Центральная);

с. Порошино (ул. Грачевка).

Пензенский район:

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Леонидовка (ул. Школьная, Новая, Южная, Заовражная, Рабочая);

г. Пенза (ул. Мещерская).

Сердобский район:

г.Сердобск (ул.Скворцовка; Октябрьская; Скворцовка; Октябрьская; Н-Большая; Колхозная; Юбилейная; пр. Юбилейный; пр. Н-Большой; пр. Орловский; пр. Октябрьский; пр. Октябрьский).

Сосновоборский район:

с. Индерка (ул. Сосновая);

П.г.т. Сосновоборск: (ул. Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Крупская, Ленина, Лесная, Мира, Набережная, Овражная, Октябрьская).

Спасский район:

с. Дубровки (ул. Ключи, Большая Дорога, Верхняя).

Тамалинский район:

р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);

с.Хмырово (ул. Овражная);

с.Бугры (ул. Полевая);

с.Плетневка (ул.Плетневка);

с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);

с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);

д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка (ул. Октябрьская).

14 августа с 8:00 до 17:00

Бековский район:

п. Беково (ул. Вокзальная, Чапаева, Совхозная).

Городищенский район:

с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная, Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).

Колышлейский район:

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).

Лопатинский район:

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Малосердобинский район:

с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);

с. Липовка (ул. Молодежная, Центральная, Школьная).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Широкая; Тепличная; Ленинградская; Юбилейная; Орловка; Колхозная; Загибаловка; Орловка; Колхозная; пр. Новосельский; пр. Колхозный; пр. Колхозный; пр. Орловский; пр.Орловский; пр. Н-Большой; пр. Широкий).

15 августа с 8:00 до 17:00

Бековский район:

п. Беково (ул. Базарная, Комсомольская, Пензенская).

Городищенский район:

с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная, Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).

Иссинский район:

р.п. Исса.

Колышлейский район:

п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).

Лопатинский район:

с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.

с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);

с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).

Малосердобинский район:

с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);

с. Липовка (ул. Молодежная, Центральная, Школьная).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с.Октябрьское (ул.Садовая);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Чапаева; Ст.Разина; Б.Берег; Комсомольская).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22 июля с 8:00 до 17:00

Каменский район:

с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);

с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

с. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

п. Октябрьский.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.