Пензенцев предупреждают об отключениях электричества в некоторых районах

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Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупреждают жителей региона о временных отключениях электричества в ряде населенных пунктов.
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
25 июля с 08:00 до 17:00
Каменский район:
с. Кевда Вершина (ул. Селезневка, Даманская, Бочкаревка, Сибирь).
26 июля с 9:00 до 17:00
Каменский район:
с. Кевда Вершина (ул. Комсомольская, Бочкаревка, Селезневка, Москва, Голышовка, Молодежная, Котышовка);
г. Каменка (ул. Луговая, Железнодорожная, Привокзальная).
Нижнеломовский район:
с. Гороховщино (ул. Гороховщина, Кремневка).
Вадинский район:
с. Ртищево (ул. Плант, Советская, Заречная);
с. Польная Крутовка (ул. Плант);
д. Литево (ул. Садовая).
27 июля с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
с. Орловка (ул. Молодежная, Садовая).
Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
9 августа с 8:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Шереметьево (ул. Байкова, Запрудная, Гагарина, Мира, Центральная);
с. Орловка (ул. Садовая);
с. Сосновка (ул. Центральная).
Бековский район:
х. Крутой (ул. Центральная);
с. Вертуновка (ул. Заречка).
Белинский район:
с. Пушанино (ул. Зеленая);
с. Калдусы (ул. Бугровка, Овражная, Центральная, Школьная, Низовка, Молодежная, Луговая, Садовая);
с. Шарово (ул. Заводская, Старосельская, Целинная, Центральная, Школьная, Молодежная).
Городищенский район:
с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).
с. Мордовский Ишим (ул. Дачная, Комсомольская, Советская, Хуторская, Школьная);
с. Турдаки (ул. Молодежная, Первомайская).
Земетчинский район:
с. Салтыково (ул. Лесная);
с. Лебедянка (ул. Луговая, Полевая).
Каменский район:
г. Каменка (ул. Урицкого, Герцена, Некрасова);
с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);
с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);
с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);
с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);
с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);
с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).
Камешкирский район:
с. Красное Поле (ул. Полевая).
Колышлейский район:
с.Дертево (ул.Речная);
с.Потловка (ул.Набережная, Светлая, Молодежная, Светлая, Транспортная, Центральная, Школьная);
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады);
с.Лачиновка (ул. Луговая).
Кузнецкий район:
с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);
с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);
с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);
с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);
п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);
с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);
с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);
с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);
Лопатинский район:
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная);
с. Лопатино (ул. Дачная, Лесная, Малиновая, Песчаная, Сосновая).
Лунинский район:
с. Гольцовка (ул. Луговая);
с. Ломовка (ул. Матросова).
Малосердобинский район:
с. Ключи (ул. Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).
Мокшанский район:
с. Чернозерье (ул. Потапова, Комсомольская).
Наровчатский район:
с. М. Тезиково (ул. Комсомольская, Мельситовская, Шипиловка);
с. Р.Тезиково (ул. Дорожная, Заречная, Октябрьская, Дружинина, Подлужная);
с. Виляйки (ул. Закамора, Ленина, Луговая, Молодежная, Новая, Новые дома, Околонок, пер. Советский, Первомайская, Садовая, Советская);
д. Рузвель (ул. Майская, Садовая);
с. Потодеево (ул. Ленина, Лесная, Молодежная, Советская).
Неверкинский район:
с. Алеево (ул. Школьная).
Нижнеломовский район:
с. Александровка (ул. Александровка, пер. Школьный);
г. Нижний Ломов (ул. Садовая, Кирова, Калинина);
с. К-Никольское (ул. Фабричный поселок).
Никольский район:
с. Серман (ул. Ленинская);
с. Маис (ул. Молодежная, Нуждина, Центральная);
с. Соколовка (ул. Верх 1, Верх 2, Манякин конец, Низ, Новая);
г. Никольск (ул. Пугачевская).
Пачелмский район:
с. Татаро-Никольское (ул. Совхозная, Шоссейная, Школьная, Луговая, Шоссейная);
с. Алексеевка (ул. Центральная, Красная).
Пензенский район:
с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);
с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер.Лесной);
с.Октябрьское (ул.Садовая);
с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);
с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);
с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);
с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);
с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);
с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая,);
с. Бекетовка (ул. Речная);
с. Константиновка (ул. Зеленая, Новая, Придорожная, Рабочая, Советская).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Куйбышева; М.Горького; Шишковка; Красноармейская; Ильинская; пер.Аптекарский; пер. Ленинский).
Сосновоборский район:
П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная);
с. Индерка (ул. Сосновая).
Спасский район:
с. Дубровки (ул. Набережная, Пролетарская).
Тамалинский район:
р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);
с.Хмырово (ул. Овражная);
с.Бугры (ул. Полевая);
с.Плетневка (ул.Плетневка);
с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);
с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);
д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).
Шемышейский район:
с.Усть-Уза;
с.Усть-Мурза.
10 августа с 8:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Шереметьево (ул. Байкова, Запрудная, Гагарина, Мира, Центральная)
с. Сосновка (ул. Центральная)
с. Митрофаново (ул. Центральная, Боронина, Вяхирева, Луговая, Молодежная);
с. Соломинка (ул. Задорожная, Зеленая, Садовая, Центральная);
с. Соседка (ул. Железнодорожная, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Свеклопункт, Станционная).
Бековский район:
х. Крутой (ул. Центральная);
с. Вертуновка (ул. Заречка).
Белинский район:
с. В. Поляны (ул. Центральная, Молодежная, Плодопитомник, Речная, Садовая);
с. Калдусы (ул. Центральная);
с. Поим (ул. Московская, Молодежная, Секина, Интернациональная, Нагорная).
Бессоновский район:
с. Пыркино;
с. Проказна (ул. Лунная, Центральная, Молодежная, Советская, Зеленая, Рабочая, Малиновка Ул. Антонова, Курановка, Калинина, Садовая, Куликовка, Нагорная, Совхозная, Чернов Порядок, Липочный Порядок, Школьная, Станционная, Поповка, Большой Порядок, Низов).
Городищенский район:
с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта);
с. Малый Ишм (ул. Ленина, Родниковая, Сараева);
с. Верхняя Елюзань (ул. Школьная);
с. Трескино (ул. Горького).
Земетчинский район:
с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);
с. Ольховка (ул. Майская);
с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);
с. Новая Стефия (ул. Луговая).
Каменский район:
г. Каменка (ул. Советская, Заречная);
с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);
с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);
с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);
с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);
с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);
с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).
Камешкирский район:
с. Порзово (ул. Солнечная, Кирова, Центральная, Заречная, Мира, Молодежная, Нагорная, пер. Солнечный, Садовый, Лесной, Мирный, Рабочий, Тихий);
с. Бегуч (ул. Зеленая, Мира, Нагорная, Садовая, Центральная, пер. Овражный);
с. Мокрый Дол (ул. Лесная, Полевая, Солнечная);
с. Старый Чирчим (ул. Центральная);
с. Старое Шаткино (ул. Колхозная, Радищева, Заповедная, Мира, пер. Песчаный, пер. Кададинский);
Кузнецкий район:
с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);
с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);
с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);
с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);
п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);
с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);
с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);
с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);
с. Ульяновка (ул. Геологов, Левая, Лесная, Тихая).
Колышлейский район:
с.Потловка (ул. Набережная, Светлая);
с.Плещеевка (ул.Первомайская);
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады);
с.Чубаровка (ул. Глазунова, Демина, Дачная, Лачиновская, Садовая, Мира, Центральная).
Лопатинский район:
с. Козловка (ул. Советская, Ленина);
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Лунинский район:
с. Родники (ул. Заводская);
с. Большой Вьяс (ул. Ленина).
Малосердобинский район:
с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);
с. Новое Демкино (ул. Молодежная, Базарная, Славы).
Мокшанский район:
с. Рамзай (ул. Московская, Нагорная, Вишневая).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Северная, Куйбышева, Гришаева, Заречная).
Неверкинский район:
с. Илим Гора (ул. Центральная, Молодежная);
Нижнеломовский район:
с. Овчарное (ул. Кремщина, Луговая, Щемиловка);
с. В-Ломов (ул. Пролетарская, Д.Бедного, Луговая, Б.Кавказ, М. Кавказ, Молодежная, Набережная, Пушкина, Кирова, Колхозная, Советская, Октябрьская, Ленина, Техниловка, Московская, М. Горького, Садовая, Трудовая, Правобережная, Пушкари, Дзержинского, Радищева, Белинского, Пушкина, Новая, Жукова, 3-я линия, 4-я линия.);
д. Ст-Мурава (ул. Ст-Мурава).
Никольский район:
с. Серман (ул. Русская);
с. Прудное (ул. Зеленая, Лесная, Солнечная);
г. Никольск (ул. Хвойная, Дачная, пер. Дачный);
р. п. Сура (ул. Советская, Мичурина).
Пачелмский район:
с. Русско-Никольское (ул. Курган, Горка, Пеньковка, Кадыковка);
с. Алексеевка (ул. Центральная, Красная).
Пензенский район:
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);
с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);
с. Бекетовка (ул. Речная);
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);
с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);
с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, Садовая, пер. Лесной);
с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);
с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);
с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);
с. Богословка (ул. Автомобилистов, Березовая, Буденного, Кирова, Королева, Ленина, Луговая, Молодежная, Озерная, Полевая, Садовая, Советская, Спортивная, Суворова, Терешковой, Чкалова).
Сердобский район:
с. Индерка (ул. Сосновая);
г.Сердобск (ул. Островского; Сорокина; Ильинская; Федулова; Залетова; Новая; Восточная).
Сосновоборский район:
П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная).
Спасский район:
с. Дубровки (ул. Советская).
Тамалинский район:
р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);
с.Хмырово (ул. Овражная);
с.Бугры (ул. Полевая);
с.Плетневка (ул.Плетневка);
с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);
с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);
д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).
Шемышейский район:
р.п.Шемышейка (ул. Горького).
11 августа с 8:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Шереметьево (ул. Школьная);
с. Сосновка (ул. Центральная, Буденного);
с. Митрофаново (ул. Вяхирева, Дунай).
Бековский район:
х. Крутой (ул. Центральная);
с. Вертуновка (ул. Заречка).
Белинский район:
с. Алексеевка (ул. Огородная);
с. Кевда Вершина (ул. Сибирь);
с. Поим (ул. Кустарная, Лермонтовская, Московская, Молодежная, Садовая, Секина, Старосадовая).
Бессоновский район:
с. Бессоновка;
с.Ухтинка;
г. Пенза (ул. Садовая, Центральная, Комсомольская, пер.Больничный, Социалистическая, Колхозная, Трудовая, Светлая, Новая, Луговая, Дорожная, Южная, Сиреневая, Юбилейная, Овражная, Рябиновая, Зеленая, Ухтинка, Строительная Южная, Пугачева, Аустрина, проезд Аустрина).
Городищенский район:
с. Иванисовка (ул. Коммунальная, Коммунистическая, Молодежная, Набережная, Центральная);
с. Турдаки (ул. Молодежная, Полевая);
с. Верхняя Елюзань: (ул. Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).
Земетчинский район:
с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);
с. Ольховка (ул. Майская);
с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);
с. Новая Стефия (ул. Луговая).
Каменский район:
г. Каменка (ул. Коммунальная 3-43, 2-24; Кооперативная 25);
с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);
с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);
с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);
с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);
с. Крыловка (ул. Майская, Молодежная, Гусевка);
с. Междуречье (ул. Горки, Королевка, Протасовка, Старая Деревня, Выглядовка, Цыганский поселок, Молодежная, Рендаревский поселок, Стройка);
с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);
с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Левина);
с. Новое Шаткино (ул. Нефтянников, Лесная, Школьная);
с. Старое Шаткино (ул. Радищева).
Кузнецкий район:
с. Ульяновка: (ул. Геологов, ул. Левая, ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Тихая);
с. Анненково: (ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Победы);
р.п. Евлашево: (ул. Больничная, Заводская, Заречная, Комсомольская, Кузнецкая, Ленина, М. Гвардия, Молодежная, Октябрьская, Пензенская, пер. Овражный, пер. Раздольный, пер. Центральный, Полевая, Рабочая, Речная, Советская, Совхозная, Строительная, Центральная, Лесная);
с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);
с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер.Ленинский);
п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая);
с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);
с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);
с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);
с. Ульяновка (ул. Геологов, Левая, Лесная, Тихая);
п. Евлашево (ул. Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Больничная, Кузнецкая, Пензенская, Строительная, Рабочая, пер. Центральный, Раздольный).
Колышлейский район:
с.Дертево (ул.Речная);
с.Плещеевка (ул.Первомайская, Садовая, Центральная, Школьная);
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).
Лопатинский район:
с. Козловка (ул. Заречная, Советская);
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Лунинский район:
с. Кутля (ул. Титова, Садовая, Дзержинского, Чехова);
с. Б. Вьяс (ул. Кирова).
Малосердобинский район:
с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М.Горького, Гладкова, Ленинская);
с.Ключи (ул.Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).
Мокшанский район:
Р.П. Мокшан (ул. Транспортная, Свердлова, Пролетарская, Заподная . ; ул. Зеленая,Чкалова,Энгельса, 8-е Марта).
Наровчатский район:
с. Суркино (ул. Пролетарская, Черябкина).
Неверкинский район:
с. Илим Гора (ул. Центральная);
Нижнеломовский район:
с. К-Никольск (ул. Комаревка);
с. С-Нявка (ул. Занявка);
с. Н-Шуструй (ул. Молодежная, Новая, Центральная, Школьная).
Никольский район:
с. Ахматовка (ул. Верхняя, Прудная, Сельская, Молодежная);
с. Прудное (ул. Зеленая, Луговая, Молодежная, Новая);
р. п. Сура (ул. Красная, Пятилетка, Октябрьская).
Пачелмский район:
с. Русско-Никольское (ул. Курган, Горка, Пеньковка, Кадыковка);
р.п. Пачелма (ул. Славы, 50лет Победы, Маршала Жукова).
Пензенский район:
с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);
с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);
с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);
с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);
с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);
с. Бекетовка (ул. Речная);
с. Засечное (ул. Тихая).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. М.Горького; Кирпичная; Белинского; Советская; Володарского; Шевченко; Лермонтова; Гагарина; Пушкина; Гагарина; Пензенская; Саратовская; Яблочкова; пер.Кирпичный).
Сосновоборский район:
с. Индерка (ул. Сосновая);
П.г.т. Сосновоборск: (пер.Ленинский, Ленина, Пионерская, Рабочай, пер. Школьный, Базарная, Красный хутор, Нагорная, Семашко, Сосновая, Циолковского, Маркино, Гагарина, Заречная).
Тамалинский район:
р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);
с.Хмырово (ул. Овражная);
с.Бугры (ул. Полевая);
с.Плетневка (ул.Плетневка);
с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);
с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);
д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).
Шемышейский район:
р.п.Шемышейка (ул. Магистральная, Юбилейная).
12 августа с 8:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Шереметьево (ул. Мира, Центральная);
с. Знаменка (ул. Советская, 2-ая Новая, Совхозная, Школьная).
Бековский район:
х. Крутой (ул. Центральная);
с. Вертуновка (ул. Заречка).
Белинский район:
с. Камынино (ул. Головиновская);
с. Кевда Вершина (ул. Даманская, Бочкаревка, Селезневка, Москва, Комсомольская);
с. Поим (ул. Лесная).
Бессоновский район:
с. Бессоновка (ул. Коммунистическая, Кудряшова).
Городищенский район:
с. Русский Ишим (ул. Молодежная);
с. Верхняя Елюзань (ул. Молодежная, Нагорная, Октябрьская, Советская, Солнечная, Школьная);
с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная).
Земетчинский район:
с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);
с. Ольховка (ул. Майская);
с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);
с. Новая Стефия (ул. Луговая).
Каменский район:
с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);
с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);
с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);
с. Николаевка (ул. Никольская);
с. Клейменовка (ул. Дорожная, Молодежная, Школьная, Приовражная, Степная, Первый проезд, Второй проезд, Третий проезд);
Камешкирский район:
с. Камышенка (ул. Колхозная, ул. Рабочая, Овражная, Молодежная, Колхозная, ул. Верхняя, Сухая, пер. Поповский).
Колышлейский район:
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).
Кузнецкий район:
с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);
с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);
п. Евлашево (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Заречная, Комсомольская, ул. Ленина, Больничная, Рабочая, Центральная, Пензенская, Стоительная, пер. Раздольный, пер. Центральный);
с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);
с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);
с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);
с. Анненково (ул. Подгорная, Чекалиной, Заречная, Больничная, Советская, Победы);
Лопатинский район:
п. Владимирский (ул. Приозерная, Рабочая, Советская, Школьная);
с. Большая Богреевка (ул. Родниковая);
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Лунинский район:
с. Манторово (ул. Зерноток);
с. Большой Вьяс (ул. Калинина).
Малосердобинский район:
с.Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П.Коммуны, М.Горького, Гладкова, Ленинская).
Мокшанский район:
р.п. Мокшан (ул. Дружбы).
Наровчатский район:
с. Р. Тезиково (ул. Дорожная, Заречная, Октябрьская).
Неверкинский район:
с. Исикеево (ул. Центральная, Зеленая, Почтовая, Рабочая);
Нижнеломовский район:
г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Тархова, Оранжевая, Шоссейная, Пролетарская);
с. В-Ломов (ул. Пролетарская, Д.Бедного, Луговая, Б.Кавказ, М. Кавказ, Молодежная, Набережная, Пушкина, Кирова, Колхозная, Советская, Октябрьская, Ленина, Техниловка, Московская, М. Горького, Садовая, Трудовая, Правобережная, Пушкари, Дзержинского, Радищева, Белинского, Пушкина, Новая, Жукова, 3-я линия, 4-я линия.);
с. Козлятское (ул. Низовка, Набережная, Ленина, Гусевка);
с. Гаи (ул. Лесная);
с. Б-Мичкас (ул. Низовая, Низовка, Верхняя, Средняя, Околодок, Заводская, Коммуна, Садовая);
с. М-Выселки (ул. Горочка, Крючовка, Новая, Зеленая, Центральная, Апраксино);
с. З-Выселки (ул. Новенькая Богатенькая, Молодежная, Бутырка);
с. Н-Михайловка (ул. Глебова);
с. Пошутовка (ул. Зеленая, Кириловка);
с. Сухопечаевка (ул. Кулишка, Сторонская, Куравская).
Никольский район:
с. Прудное (ул. Янтарная);
р. п. Сура (ул. Колхозная, Куйбышева, Нагорная, Пролетарская, пер. Школьный);
г. Никольск (ул. Больничная, К.Анохина, Крутилина, Ленина, Протасова, Черняховского, Пионерская, пер. Почтовый).
Пачелмский район:
с. Черкасское (ул. Новая);
с. Решетино (ул. Центральная);
с. Порошино (ул. Грачевка).
Пензенский район:
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);
с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);
с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);
с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);
с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);
с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);
с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);
с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный);
с. Лисовка (ул. Дачная).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Заречная; Счастливая; Пески-2. Колхозная; Макаровка; Орловка; Кочкари; Пески; пер. Счастливый; пр. Ново-Большой; пр. Колхозный.).
Сосновоборский район:
с. Индерка (ул. Сосновая);
П.г.т. Сосновоборск: (ул. Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Крупская, Ленина, Лесная, Мира, Набережная, Овражная, Октябрьская).
Спасский район:
г. Спасск (ул. Кочеткова, Нагорная);
с. Рузаново (ул. Совхозная).
Тамалинский район:
р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);
с.Хмырово (ул. Овражная);
с.Бугры (ул. Полевая);
с.Плетневка (ул.Плетневка);
с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);
с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);
д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).
Шемышейский район:
р.п.Шемышейка (ул. Набережная).
13 августа с 8:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Шереметьево (ул. Мира, Центральная);
с. Знаменка (ул. Советская, Совхозная).
Бековский район:
х. Крутой (ул. Центральная);
с. Вертуновка (ул. Заречка, Новки);
п. Беково (ул. Березовая).
Белинский район:
с. Шипиловка (ул. Воробьевка);
с. Кевда Вершина (ул. Бочкаревка, Катышовка, Молодежная, Бражникова, Голышовка);
с. Шарово (ул. Новая).
Городищенский район:
с. Русский Ишим (ул. Полевая);
с. Нижняя Елюзань (ул. Гагарина, Дружбы, Мира, Озерная, пер. Подгорный);
с. Верхняя Елюзань (ул. Первомайская, Южная);
с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная).
Земетчинский район:
с. Оторма (ул. Новая, Липатова, Новая Деревня, Высокая, Солдатская, Бугор, Центральная, Горная, Сельская, Садовая, Майская, Федяновка, Полевая, Центральная усадьба, Школьная, Заречная, Рабочая);
с. Ольховка (ул. Майская);
с. Колударово (ул. Горная, Заречная, Полевая, Сельская, Школьная);
с. Новая Стефия (ул. Луговая).
Иссинский район:
с. Плетневка.
Каменский район:
с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);
с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, ул, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);
с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);
с. Крыловка (ул. Майская, Молодежная, Гусевка);
с. Междуречье (ул. Горки, Королевка, Протасовка, Старая Деревня, Выглядовка, Цыганский поселок, Молодежная, Рендаревский поселок, Стройка).
Камешкирский район:
с. Дубровки (ул. Овражная, Суляйка);
с. Новое Шаткино (ул. Гагарина);
с. Старое Шаткино (ул. Заречная).
Колышлейский район:
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).
Кузнецкий район:
с. Радищево (ул. Заречная, Лесная, Кузнецкая, Радищева);
с. Евлашево (ул. Заречная, Комсомольская, Ленина, Центральная, Больничная, Рабочая, Кузнецкая, Пензенская, Строительная, Дружбы, Лесная, пер. Раздольный, пер. Центральный);
с. Анненково (ул. Подгорная, Чекалиной, Заречная, Больничная, Победы, Советская);
с. Ульяновка (ул. Дружбы, Лесная, Кузнецкая, Железнодорожная, Ленинская, Молодежная, Надеждинская, Придорожная, Столбовая, Тихая, Зеленая, Родниковая, Черемушки, Геологов, Инженерная, Левая, Нагорная, пер. Ленинский);
с. Пенделка (ул. Дружбы, Нагорная, Нижняя, Овражная, Рабочая, Садовая, Советская);
с. Кряжим (ул. Московская, Пионерская, Садовая);
с. Большой Труев (ул. Центральная, Южная, Измайлова);
Лопатинский район:
с. Буденовка (ул. Мирная, Молодежная, Шветская);
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Лунинский район:
с. Манторово (ул. Фурманова);
с. Большой Вьяс (ул. Октябрьская).
Малосердобинский район:
с.Ключи (ул. Центральная, Главная, Молодежная, Советская, Чаадаевская, Строительная, Луговая, Садовая).
Мокшанский район:
с. Богородское (ул. Советская, Центральная, Набережная).
Наровчатский район:
с. М. Тезиково (ул. Комсомольская, Мельситовская, Шипиловка);
с. Акимовщино (ул. Жулябина, Луговая, Родниковая).
Неверкинский район:
с. Сосновый Овраг (ул. Полевая, пер. Октябрьский).
Никольский район:
с. Прудное (ул. Набережная, Новая, Полевая);
р. п. Сура (ул. Колхозная, Полевая, Молодежная);
г. Никольск (ул. Белинского, Володарского, Л-Толстого, Набережная, Зеленая, Советская).
Пачелмский район:
с. Черкасское (ул. Новая);
с. Решетино (ул. Центральная);
с. Порошино (ул. Грачевка).
Пензенский район:
с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);
с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);
с. Варыпаево (ул.Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);
с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);
с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);
с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);
с. Леонидовка (ул. Школьная, Новая, Южная, Заовражная, Рабочая);
г. Пенза (ул. Мещерская).
Сердобский район:
г.Сердобск (ул.Скворцовка; Октябрьская; Скворцовка; Октябрьская; Н-Большая; Колхозная; Юбилейная; пр. Юбилейный; пр. Н-Большой; пр. Орловский; пр. Октябрьский; пр. Октябрьский).
Сосновоборский район:
с. Индерка (ул. Сосновая);
П.г.т. Сосновоборск: (ул. Кададинская, Калинина, Клинцовская, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Крупская, Ленина, Лесная, Мира, Набережная, Овражная, Октябрьская).
Спасский район:
с. Дубровки (ул. Ключи, Большая Дорога, Верхняя).
Тамалинский район:
р.п.Тамала (ул. Комсомольская, Новая, Кирова, Западная, Восточная, Железнодорожная, Красная, Коммунистическая, Корчагина, Лермонтова, Цветочная);
с.Хмырово (ул. Овражная);
с.Бугры (ул. Полевая);
с.Плетневка (ул.Плетневка);
с.Григорьевка (ул.Центральная, Транспортная, Заречная, Северная);
с.Мосолово (ул. Мосолово, Школьная);
д.Новая Верейка (ул. Овражная, Новая Верейка).
Шемышейский район:
р.п.Шемышейка (ул. Октябрьская).
14 августа с 8:00 до 17:00
Бековский район:
п. Беково (ул. Вокзальная, Чапаева, Совхозная).
Городищенский район:
с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная, Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).
Колышлейский район:
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).
Лопатинский район:
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Малосердобинский район:
с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);
с. Липовка (ул. Молодежная, Центральная, Школьная).
Пензенский район:
с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);
с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);
с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);
с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);
с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);
с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Молодежная, Даманская, Школьная, пер.Молодежный).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Широкая; Тепличная; Ленинградская; Юбилейная; Орловка; Колхозная; Загибаловка; Орловка; Колхозная; пр. Новосельский; пр. Колхозный; пр. Колхозный; пр. Орловский; пр.Орловский; пр. Н-Большой; пр. Широкий).
15 августа с 8:00 до 17:00
Бековский район:
п. Беково (ул. Базарная, Комсомольская, Пензенская).
Городищенский район:
с. Верхняя Елюзань: (ул. Г. Тукая, Заречная, Нагорная, Сосновая, Лесная, Мусы Джалиля, Тинчурина, Первомайская, Южная, Мирная, Советская, Школьная, Лермонтова, Кооперативная, Молодежная, Октябрьская, Солнечная, 8 Марта).
Иссинский район:
р.п. Исса.
Колышлейский район:
п.Колышлей (ул.Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);
с.Красная Горка (ул.Московская, Рабочая, Мира, Сады).
Лопатинский район:
с. Даниловка: ул. 1 Мая, Демьяна Бедного, Молодежная, Пролетарская, Революционная, Советская, Урицкого, Центральное отделение.
с. Генеральщино: (ул. Молодежное, Центральная);
с. Суляевка: (ул. Верхняя, Центральная).
Малосердобинский район:
с. Дружаевка (ул. Молодежная, Центральная, Чугуновская, Мира, Степная, Набережная);
с. Липовка (ул. Молодежная, Центральная, Школьная).
Пензенский район:
с. Кондоль (ул.Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);
с.Октябрьское (ул.Садовая);
с. Князь-Умет (ул. Центральная);
с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);
с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);
с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Октября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Чапаева; Ст.Разина; Б.Берег; Комсомольская).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:
22 июля с 8:00 до 17:00
Каменский район:
с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);
с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);
с. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);
п. Октябрьский.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.