print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +16
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+16 оС
0:12
24.07.2021г.
Стало известно, как пензенский «Локомотив» готовится к новому сезону

Стало известно, как пензенский «Локомотив» готовится к новому сезону

Пт, 23.07.21 21:51
Просмотров: 309
Совсем недавно болельщики переживали за «Локомотив» в финале чемпионата России по регби-15 и вот уже стартует новый сезон. Что примечательно, опять в Пензе. «Бело-красно-зеленые» будут принимать дебютантов турнира московское «Динамо». А пока тренерский штаб вносит последние коррективы в действия игроков.

Пензенский «Локомотив» в полном составе на своем поле. Сначала разминка, следом - отработка технических действий. Уже в субботу, 24 июля, «железнодорожников» ждет первая игра (0+) в рамках чемпионата России по регби-15 против столичного «Динамо». Несмотря на то, что москвичи только вышли в сильнейший дивизион, недооценивать их не стоит. Справиться с действующими победителями второй по силе Высшей лиги должны помочь и новички команды. На данный момент их пятеро, но в ближайшее время в клубе постараются укрепить позицию десятого номера. Это особенно важно, учитывая, что в грядущем сезоне впервые нужно будет играть еще и в Еврокубках. К тому же, подтягивают к основе и проявившую себя местную молодежь.

«Конечно, это другой уровень, потому что здесь более все профессионально. Все игроки - они игроки сборных. Здесь получаешь очень большой опыт, когда тренируешься с ними. Не хочешь ударить в грязь лицом, стараешься больше и какие-то моменты определенные делаешь по-другому. Конечно, Европейский кубок влияет. Все-таки это первых шесть игр, которые нам придется сыграть подряд. С «Енисеем» практически три игры и потом нам предстоит играть с таким соперником, как «Черные львы». Это команда из Грузии, которая набирает очень хороших игроков. Поэтому шесть игр, которые нам предстоит дополнительно сыграть, накладывают большую нагрузку, мы стараемся усилить команду и разгрузить некоторых игроков», - прокомментировал игрок РК «Локомотив-Пенза» Андрей Янюшкин.

В 2021 году матч пензенского «Локомотива» вновь будет открывать чемпионат России. По сравнению с предыдущим, изменился формат турнира. Теперь играть будут в два круга. Правда, пока делать это придется без болельщиков. Из-за режима ограничений, трибуны останутся пустыми.

«Мы очень долго боролись за своего зрителя. Народ пришел, полюбил регби, трибуны стали заполняться, но, к сожалению, пандемия никак не отступает, и мы все-таки первый матч проведем без зрителей», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Матч против столичного «Динамо» начнется в субботу, 23 июля, в 17.00. Болельщики смогут следить за игрой в режиме онлайн, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
В пензенском зоопарке показательно покормили пуму. Все прошло в режиме «охоты»
23:52
В Пензенской области по факту обнаружения тела мужчины в водоеме организовали проверку
20:05
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09
Цветок Лотоса и два солнца: пензенский художник нарисует граффити в Нью-Йорке
21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
Купаются в пене, кидаются краской, любуются «Аленкой»: пензенцы принимают участие в фестивале «Канитель»
13.06.2021 10:12
Наше архитектурное наследие: Дом Панчулидзева на ул. Красной, 62
12.06.2021 08:00
Путешествие, как в кино. Пензенцы отправились по России в автодоме
11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
Зашифрованные тексты, обманчивый голос и другие особенности работы эксперта-лингвиста. Интервью
06.06.2021 09:03
Автомат Калашникова легче: участники сельских игр в Пензе рассказали, как разбирали доильный аппарат
05.06.2021 21:36
Жители Пензы не могут решить проблему с неприятным запахом на улице Циолковского
04.06.2021 17:26
Куда смотрят местные власти? Жители Елани вынуждены караулить воду по ночам
04.06.2021 11:46
Как точечная застройка в Пензе превратилась в конфликт интересов властей и граждан
02.06.2021 10:24
Бездомные животные из приюта в Никольске рискуют снова остаться на улице
01.06.2021 15:27
Юной пензячке с пороком сердца необходимо около 18 миллионов, чтобы выжить
01.06.2021 04:55
Говорит Jazz May. Асет Самраилова
26.05.2021 13:09

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс