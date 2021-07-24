Стало известно, как пензенский «Локомотив» готовится к новому сезону

Совсем недавно болельщики переживали за «Локомотив» в финале чемпионата России по регби-15 и вот уже стартует новый сезон. Что примечательно, опять в Пензе. «Бело-красно-зеленые» будут принимать дебютантов турнира московское «Динамо». А пока тренерский штаб вносит последние коррективы в действия игроков.

Пензенский «Локомотив» в полном составе на своем поле. Сначала разминка, следом - отработка технических действий. Уже в субботу, 24 июля, «железнодорожников» ждет первая игра (0+) в рамках чемпионата России по регби-15 против столичного «Динамо». Несмотря на то, что москвичи только вышли в сильнейший дивизион, недооценивать их не стоит. Справиться с действующими победителями второй по силе Высшей лиги должны помочь и новички команды. На данный момент их пятеро, но в ближайшее время в клубе постараются укрепить позицию десятого номера. Это особенно важно, учитывая, что в грядущем сезоне впервые нужно будет играть еще и в Еврокубках. К тому же, подтягивают к основе и проявившую себя местную молодежь.

«Конечно, это другой уровень, потому что здесь более все профессионально. Все игроки - они игроки сборных. Здесь получаешь очень большой опыт, когда тренируешься с ними. Не хочешь ударить в грязь лицом, стараешься больше и какие-то моменты определенные делаешь по-другому. Конечно, Европейский кубок влияет. Все-таки это первых шесть игр, которые нам придется сыграть подряд. С «Енисеем» практически три игры и потом нам предстоит играть с таким соперником, как «Черные львы». Это команда из Грузии, которая набирает очень хороших игроков. Поэтому шесть игр, которые нам предстоит дополнительно сыграть, накладывают большую нагрузку, мы стараемся усилить команду и разгрузить некоторых игроков», - прокомментировал игрок РК «Локомотив-Пенза» Андрей Янюшкин.

В 2021 году матч пензенского «Локомотива» вновь будет открывать чемпионат России. По сравнению с предыдущим, изменился формат турнира. Теперь играть будут в два круга. Правда, пока делать это придется без болельщиков. Из-за режима ограничений, трибуны останутся пустыми.

«Мы очень долго боролись за своего зрителя. Народ пришел, полюбил регби, трибуны стали заполняться, но, к сожалению, пандемия никак не отступает, и мы все-таки первый матч проведем без зрителей», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Матч против столичного «Динамо» начнется в субботу, 23 июля, в 17.00. Болельщики смогут следить за игрой в режиме онлайн, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.