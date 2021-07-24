В пензенском зоопарке показательно покормили пуму. Все прошло в режиме «охоты»

В пензенском зоопарке прошло показательное кормление пумы. Обитатель Южной и Северной Америк выходит охотится ночью, но в нашем городе у него, что называется, обед по расписанию.

Этого представителя семейства кошачьих называют и горным львом, и кугуаром, и пумой. И в естественной среде сейчас, он скорее всего бы отдыхал, но 23 июля - званый обед. Понаблюдать за ним пригласили пензенцев с детьми.

«Кормление животных прежде всего стало популярным потому, что это интересно. Как правило мы не видим, как проходит кормление, только если в определенное время случайно окажемся в зоопарке и сможем лицезреть, как наши зоологи их кормят», - отметила экскурсовод пензенского зоопарка Мария Аванская.

В зоопарке во время показательных кормлений не только демонстрируют то, чем будут потчевать животного, но и рассказывают о том, что это за зверь, его повадках, ореоле обитания. В частности, пума живет в Северной и Южной Америках. Причем встретить этого представителя семейства кошачьих можно на разных широтах - от равнин до гор высотой 4 700 метров, в хвойных, тропических лесах и даже в заболоченных низменностях.

«Чтобы охотиться, у них имеются на передних лапах пять пальцев, а на задних - четыре. На пальцах у них вытягивающиеся и искривленные когти, которые позволяют им удобно схватывать жертву и лазать по деревьям», - рассказала экскурсовод пензенского зоопарка Дарья Поксыряева.

В зоопарке же во время показательного кормления, чтобы животному было интересно, специалисты не просто дают ему мясо, а заворачивают его в коробку, которую маскируют под цвет парнокопытного. Даже добравшись до содержимого, пума продолжила проявлять свои охотничьи повадки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.