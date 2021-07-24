Ведущая утренней рубрики «Экспресса» дала полезные советы ко Дню дачника

23 июля в нашей стране отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности - огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. Они проводят там немало времени с апреля по октябрь. Среди них и Нина Аристарова - главный специалист по урожаю телеканала «Экспресс».

На своих шести сотках ты и помещик, и земледелец в одном лице. Хочешь - отдыхай в свое удовольствие, а можешь, урожая ради, и потрудиться. Огородница с тридцатилетним стажем и ведущая утренней рубрики (16+) на канале Нина Аристарова уверена, что дача должна приносить владельцу и его родным только положительные эмоции.

«Здесь ходят ежики, квакают лягушки. Мне интересно вечером сесть и слушать, как сверчки под звездами стрекочут, весной слушать соловьев. Сидеть дома на лавочке или уткнувшись в телевизор - это очень неинтересно. Физический труд должен быть в жизни человека, но не такой, чтобы вот упасть здесь», - отметила ведущая рубрики «Наши сотки» на телеканале «Экспресс» Нина Аристарова.

Тем более этим летом, когда ко всем прочим трудностям добавилась жара. От долгого зноя страдают и люди, и природа. Однако, по мнению Нины Всеволодовны, угодить большинству овощных культур сложно в любую погоду. Особенно выходцам из теплых стран.

«Помидоры, когда прохладно и сыро, болеют фитофторой. Когда жарко и выше 30 градусов - пыльца стерильная, опыления не происходит. То же самое и с баклажанами, и с перцем, с огурцами, которые родом из Индии и любят влажные субтропики», - пояснила Нина Аристарова.

Считается, что огурцы растут в темное время суток, поэтому, когда по ночам холодно, их рост замедляется. Но пока погода благоприятствует этому овощу. Кстати, о том, как собрать богатый урожай, Нина Аристова теперь будет рассказывать пензенцам не только в утренней рубрике, но и подробно в вечернем эфире в рамках большой программы. Первый выпуск выйдет в эфир уже на следующей неделе - во вторник в 19:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.