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24.07.2021г.
Ведущая утренней рубрики «Экспресса» дала полезные советы ко Дню дачника

Ведущая утренней рубрики «Экспресса» дала полезные советы ко Дню дачника

Сб, 24.07.21 01:53
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23 июля в нашей стране отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности - огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. Они проводят там немало времени с апреля по октябрь. Среди них и Нина Аристарова - главный специалист по урожаю телеканала «Экспресс».

На своих шести сотках ты и помещик, и земледелец в одном лице. Хочешь - отдыхай в свое удовольствие, а можешь, урожая ради, и потрудиться. Огородница с тридцатилетним стажем и ведущая утренней рубрики (16+) на канале Нина Аристарова уверена, что дача должна приносить владельцу и его родным только положительные эмоции.

«Здесь ходят ежики, квакают лягушки. Мне интересно вечером сесть и слушать, как сверчки под звездами стрекочут, весной слушать соловьев. Сидеть дома на лавочке или уткнувшись в телевизор - это очень неинтересно. Физический труд должен быть в жизни человека, но не такой, чтобы вот упасть здесь», - отметила ведущая рубрики «Наши сотки» на телеканале «Экспресс» Нина Аристарова.

Тем более этим летом, когда ко всем прочим трудностям добавилась жара. От долгого зноя страдают и люди, и природа. Однако, по мнению Нины Всеволодовны, угодить большинству овощных культур сложно в любую погоду. Особенно выходцам из теплых стран.

«Помидоры, когда прохладно и сыро, болеют фитофторой. Когда жарко и выше 30 градусов - пыльца стерильная, опыления не происходит. То же самое и с баклажанами, и с перцем, с огурцами, которые родом из Индии и любят влажные субтропики», - пояснила Нина Аристарова.

Считается, что огурцы растут в темное время суток, поэтому, когда по ночам холодно, их рост замедляется. Но пока погода благоприятствует этому овощу. Кстати, о том, как собрать богатый урожай, Нина Аристова теперь будет рассказывать пензенцам не только в утренней рубрике, но и подробно в вечернем эфире в рамках большой программы. Первый выпуск выйдет в эфир уже на следующей неделе - во вторник в 19:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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21.07.2021 07:00
Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
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03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
Почему пензенцы не спешат вакцинироваться: ответы жителей, мнения экспертов
22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
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16.06.2021 14:40
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12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
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06.06.2021 15:04
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
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