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24.07.2021г.
Ольга Жовтяк рассказала, как развивается сфера торговли в условиях Covid-19

Ольга Жовтяк рассказала, как развивается сфера торговли в условиях Covid-19

Сб, 24.07.21 03:54
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24 июля свой профессиональный праздник отметят работники торговли. Только в областном центре в этой сфере задействованы свыше 70 тысяч человек.

«Потребительский рынок города Пензы - это большой пласт и большая сфера. На сегодняшний день это более двух тысяч стационарных предприятий розничной торговли, более 700 объектов нестационарной торговли, более трех тысяч объектов сферы услуг, около 600 предприятий общественного питания, 41 ярмарка-рынок», - рассказал начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

Как развивается сфера торговли в нынешних условиях, как ведется мониторинг цен и насколько разнообразна на прилавках представленная местная продукция, обо всем этом узнаете, посмотрев программу «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала.

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Блогер из Тамбова совершил путешествие по Пензенской области на велосипеде
20.07.2021 14:47
Пензенский «Дизель» начинает почти с нуля
20.07.2021 08:00
Ревакцинация: реальные истории от привившихся «Спутником Лайт» россиян
13.07.2021 15:05
«Мой вклад в коллективный иммунитет»: истории привившихся от коронавируса
06.07.2021 16:13
«Вакцинация спасла меня от большой беды»: реальная история заболевшего коронавирусом пензенца
05.07.2021 15:18
Как получить сертификат о вакцинации в Пензе: разъяснения специалиста
03.07.2021 13:08
Чем коронавирус угрожает детям. Разъяснения пензенского врача
02.07.2021 16:26
Добрый доктор Бараа. История о том, как сириец осуществил свою детскую мечту в Пензе
24.06.2021 19:19
Диагнозы — дистанционно? Наталья Тюгаева рассказала о возможностях телемедицины
24.06.2021 13:17
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22.06.2021 17:45
«У Пензы есть свой вкус»: уроженец Йемена рассказал, за что полюбил наш город
19.06.2021 08:26
Говорит Jazz May. Вадим Эйленкриг
18.06.2021 07:31
Говорит Jazz May. Сергей Манукян
17.06.2021 08:00
Как гипертонику минимизировать риски инсульта летом. Советы врача
16.06.2021 14:40
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13.06.2021 10:12
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12.06.2021 08:00
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11.06.2021 08:01
Пензенский легкоатлет рассказал, как вернулся в спорт после 30-летнего перерыва
10.06.2021 09:00
Говорит Jazz May. Дмитрий Селипанов
06.06.2021 15:04
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05.06.2021 21:36
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04.06.2021 17:26
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04.06.2021 11:46
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