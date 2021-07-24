Ольга Жовтяк рассказала, как развивается сфера торговли в условиях Covid-19

24 июля свой профессиональный праздник отметят работники торговли. Только в областном центре в этой сфере задействованы свыше 70 тысяч человек.

«Потребительский рынок города Пензы - это большой пласт и большая сфера. На сегодняшний день это более двух тысяч стационарных предприятий розничной торговли, более 700 объектов нестационарной торговли, более трех тысяч объектов сферы услуг, около 600 предприятий общественного питания, 41 ярмарка-рынок», - рассказал начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

Как развивается сфера торговли в нынешних условиях, как ведется мониторинг цен и насколько разнообразна на прилавках представленная местная продукция, обо всем этом узнаете, посмотрев программу «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала.