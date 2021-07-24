Житель Пензы чуть не лишился жизни, обороняя свой велосипед от воров

С заявлением о разбойном нападении и пропаже велосипеда в полицию обратился житель Пензы. Приехав на работу, он оставил транспортное средство неподалеку, пристегнув его противоугонным тросом, а через некоторое время, выйдя на улицу, увидел, как двое мужчин грузят его в багажник машины.

«Возник словесный конфликт, в результате которого заявителю удалось выхватить свое имущество и направиться с ним в сторону работы. После этого один из мужчин сел в свой автомобиль и уехал, а второй пошел за заявителем. Всю дорогу он уверял, что велосипед принадлежит ему, а после он забрал из рюкзака топор. Пригрозив расправой, злоумышленник забрал двухколесное транспортное средство и уехал в неизвестном направлении», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе Павел Трясучкин.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Пензы, 1993 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек сообщил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо помнит произошедшее. Увидев то, что запечатлели камеры видеонаблюдения, он признал свою вину. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.