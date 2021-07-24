Школы Пензенской области получили новые учебники почти на 115 млн рублей

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Всего закуплено более 207 тысяч экземпляров, сообщили телеканалу «Экспресс» в министерстве образования. Контракты заключались с 12 издательствами, являющимися обладателями исключительных прав и лицензий на создание такой литературы.
Все книги уже доставлены. 40% на данный момент переданы в общеобразовательные организации. До 1 сентября все учащиеся получат полные комплекты, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.