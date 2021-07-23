Во дворах ЖК «Созвездие» в Спутнике будет интересно отдыхать всей семьей

Специалисты холдинга «Термодом», которые создают проекты жилых комплексов в Пензе и Спутнике, уверены, что в современном дворе должно быть интересно и детям, и взрослым.

Например, проект дома «Майя» в ЖК «Созвездие». В нем сразу три детские игровые зоны, чтобы старшие и младшие дети нашли себе занятия по интересам и не сталкивались во время игр. Есть воркаут-зона. Чтобы все члены семьи могли вести здоровый образ жизни.

Помимо этого, в ЖК есть места, где можно посидеть с любимой книгой. И пространство, чтобы восстанавливать внутреннюю гармонию через йогу. Во дворе есть парковые диваны, скамейки с теневыми навесами, арт-объекты.

Все элементы во дворе оформлены в едином, космическом стиле.

Подробности можно узнать в офисах строительного холдинга «Термодом». Телефон для связи: 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» — ООО СЗ «Созвездие» и ООО СЗ «Созвездие 2». Все проектные декларации есть на сайте.