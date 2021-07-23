В Пензенской области по факту обнаружения тела мужчины в водоеме организовали проверку

Пензенский следком проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1965 года рождения.

Установлено, что вечером 22 июля в пруду на территории СНТ «Засека» обнаружено тело мужчины. Им оказался житель Пензы 1965 года рождения. В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области сообщили, что тело погибшего из воды вытащили сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружили. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователь проводит комплекс проверочных мероприятий для установление всех обстоятельств смерти мужчины.

Пензенские спасатели напоминают, что основная причина гибели на воде – алкоголь. Не следует заходить в водоем в нетрезвом виде. Если вы совершаете сплав, то нужно помнить о правилах безопасности и надевать спасательный жилет.