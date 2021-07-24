В Пензенской области от коронавируса вылечились более 30 человек

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В Telegram-канале Пензенской области также рассказали, что за 24 июля от Covid-19 скончались 16 человек.
«Итого выздоровевших — 46079», — сообщили в Сети.
Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Медики отмечают, что лучшим способом защиты является вакцинация. Записаться на нее можно через портал Госуслуг.