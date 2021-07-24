В Пензенской области от коронавируса вылечились более 30 человек

В Пензенской области за прошедшие сутки от Covid-19 вылечились еще 33 человека.

В Telegram-канале Пензенской области также рассказали, что за 24 июля от Covid-19 скончались 16 человек.

«Итого выздоровевших — 46079», — сообщили в Сети.

Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Медики отмечают, что лучшим способом защиты является вакцинация. Записаться на нее можно через портал Госуслуг.