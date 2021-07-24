Жителю Пензы грозит срок за кражу велосипеда

Мужчину могут посадить на два года за кражу велосипеда из многоквартирного дома.

Установлен местный житель 1979 года рождения, причастный к совершению преступления. По данным оперативников, гражданин проник в подъезд дома, расположенный на ул. Свердлова, и с лестничной площадки первого этажа украл велосипед.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что злоумышленник признался в содеянном. Похищенное он продал на одном из рынков Пензы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Пензенской области напоминает: не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми. Если уходите, обязательно закрывайте их на замок.