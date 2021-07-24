Валерий Лидин организовал курс реабилитации для жительницы Пензенской области

Жительница Городище Пензенской области Лиза Грачева проходит курс реабилитации на базе санатория «Березовая роща». Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин помог организовать ей лечение.

Валерий Лидин познакомился с юной жительницей региона летом этого года. По словам ее мамы, они проходят терапию спинальной мышечной атрофии, а для достижения положительного эффекта дочери необходимо регулярно проходить восстановительные мероприятия с использованием реабилитационных технологий. Спикер регионального парламента решил вопрос с оформлением санаторно-курортного лечения в оздоровительном комплексе.

«В нашей стране к орфанным относятся заболевания, которые встречаются с частотой не более 10 случаев на 100 тысяч человек. Эту тему с коллегами мы поднимали на одном из заседаний Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, где были выработаны конкретные предложения, направленные в федеральные министерства и ведомства. Ряд из инициатив сегодня реализованы на территории страны. Людям с редкими заболеваниями поддержка государства необходима, но ничто не заменит человеческого участия в судьбе детей с ограниченными возможностями здоровья. Искренне надеюсь на успех лечения», — рассказал Валерий Лидин.

Глава законодательной власти региона вручил девочке сладкий подарок и пожелал оптимизма, добра, счастья и благополучия.