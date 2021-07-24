В Пензенской области за прошедшие сутки Covid-19 заразились 235 человек

В Пензенской области за последние сутки положительные тесты получил 235 человек. Всего в регионе зафиксировано 54 581 случай заражения. Выздоровели 46 079 жителей, скончался 1 457 пациентов. Всего по России число заболевших достигло 6 102 469 человек, прирост за сутки составил 23 947 случаев.

Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком. Врачи отмечают, что лучшей профилактикой является вакцинация.